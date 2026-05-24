Pumas Vs Cruz Azul EN VIVO: Final de vuelta / Clausura 2026, Liga MX
Pumas y Cruz Azul definen al campeón de Liga MX este domingo 24 de mayo desde la cancha del Estadio Olímpico Universitario; sigue la Final EN VIVO
Pumas y Cruz Azul se enfrentan en la capital del país por la octava o por la décima
De cara al inicio del compromiso en el epicentro del país, con el himno nacional incluido
El Estadio Olímpico Universitario es un auténtico manicomio para esta Final de Liga MX
Pese al operativo de seguridad... el Estadio Olímpico Universitario vivió portazo en uno de sus túneles
Pumas sale con: Keylor Navas, Rubén Duarte, Nathan Silva, Álvaro Angulo, Rodrigo López, Adalberto Carrasquilla, Uriel Antuna, Jordan Carrillo, Pedro Vite, Juninho y Robert Morales.
El XI de Cruz Azul: Kevin Mier, Omar Campos, Willer Ditta, Gonzalo Piovi, Agustín Palavecino, Jeremy Márquez, Amaury García, Carlos Rodríguez, José Paradela, Rodolfo Rotondi y Christian Ebere
Y en unos minutos más podrán hacer su aparición dentro del terreno de juego para el calentamiento
El Estadio Olímpico Universitario está cerca del lleno
A la Final del Clausura 2026 de Liga MX
Será el encargado de impartir justicia como árbitro central del compromiso
- La afición se hizo presente 4 horas antes al Estadio Olímpico Universitario.
- Las playeras de Pumas campeón ya se venden con la ilusión de la 8º.
- Uriel Antuna suele ser una mufa para sus equipos en la Final.
- Cruz Azul arranca la Final de vuelta como favorito.
- Y la lluvia como visita incómoda en la previa.
Pumas y Cruz Azul van por un nuevo título de Liga MX desde la cancha del Estadio Olímpico Universitario