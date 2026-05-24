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Pumas Vs Cruz Azul EN VIVO: Final de vuelta / Clausura 2026, Liga MX

Pumas y Cruz Azul definen al campeón de Liga MX este domingo 24 de mayo desde la cancha del Estadio Olímpico Universitario; sigue la Final EN VIVO

Por: Bernardo Ferreira

Pumas y Cruz Azul definirán al campeón del Clausura 2026 en la Liga MX este domingo 24 de mayo.
Pumas y Cruz Azul definirán al campeón del Clausura 2026 en la Liga MX este domingo 24 de mayo.Mexsport
Escudo de Pumas.
PUMAS
00
CRUZ AZUL
Escudo de Cruz Azul.
PRIMER TIEMPO
0'¡¡¡ARRAAAAAAAAAAANCA LA FINAL DE LIGA MX!!!

Pumas y Cruz Azul se enfrentan en la capital del país por la octava o por la décima

Este es el balón con el que se estará disputando la Final del Clausura 2026 entre Pumas y Cruz Azul.
Este es el balón con el que se estará disputando la Final del Clausura 2026 entre Pumas y Cruz Azul.Mexsport
El trofeo de la Liga MX en el Estadio Olímpico Universitario previo a la Final del Clausura 2026.
El trofeo de la Liga MX en el Estadio Olímpico Universitario previo a la Final del Clausura 2026.Mexsport
"Esto es Pumas" luce la afición de Pumas previo a la Final del Clausura 2026.
"Esto es Pumas" luce la afición de Pumas previo a la Final del Clausura 2026.Mexsport
Afición de Cruz Azul se hace presente en el Estadio Olímpico Universitario previo a la Final del Clausura 2026.
Afición de Cruz Azul se hace presente en el Estadio Olímpico Universitario previo a la Final del Clausura 2026.Mexsport
-Emocionante protocolo 

De cara al inicio del compromiso en el epicentro del país, con el himno nacional incluido

-¡¡¡Impresionante el Himno y recibimiento a Pumas!!!

El Estadio Olímpico Universitario es un auténtico manicomio para esta Final de Liga MX

-Portazo previo a la Final

Pese al operativo de seguridad... el Estadio Olímpico Universitario vivió portazo en uno de sus túneles

-¡Alineaciones confirmadas!

Pumas sale con: Keylor Navas, Rubén Duarte, Nathan Silva, Álvaro Angulo, Rodrigo López, Adalberto Carrasquilla, Uriel Antuna, Jordan Carrillo, Pedro Vite, Juninho y Robert Morales.

​El XI de Cruz Azul: Kevin Mier, Omar Campos, Willer Ditta, Gonzalo Piovi, Agustín Palavecino, Jeremy Márquez, Amaury García, Carlos Rodríguez, José Paradela, Rodolfo Rotondi y Christian Ebere

-Los clubes ya se encuentran en el estadio

Y en unos minutos más podrán hacer su aparición dentro del terreno de juego para el calentamiento

-A más de 1 hora y media del inicio

El Estadio Olímpico Universitario está cerca del lleno

-Uriel Antuna llegó con Biblia bajo el brazo

A la Final del Clausura 2026 de Liga MX

-Daniel Quintero Huitrón

Será el encargado de impartir justicia como árbitro central del compromiso

-Pumas va por la 8º, Cruz Azul por su 10º

- La afición se hizo presente 4 horas antes al Estadio Olímpico Universitario.
​- Las playeras de Pumas campeón ya se venden con la ilusión de la 8º.
- Uriel Antuna suele ser una mufa para sus equipos en la Final.
​- Cruz Azul arranca la Final de vuelta como favorito.
- Y la lluvia como visita incómoda en la previa.

-¡¡¡HOY SE DEFINE AL CAMPEÓN DE LA LIGA MX!!!

Pumas y Cruz Azul van por un nuevo título de Liga MX desde la cancha del Estadio Olímpico Universitario

Pumas y Cruz Azul definirán al campeón del Clausura 2026 en la Liga MX este domingo 24 de mayo.
Pumas y Cruz Azul definirán al campeón del Clausura 2026 en la Liga MX este domingo 24 de mayo.Mexsport

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