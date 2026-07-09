Frentes Políticos / 9 de julio de 2026

1. Alianza estratégica. Mientras el mundo endurece sus bloques comerciales, México busca ampliar el margen de maniobra. La reunión entre Claudia Sheinbaum y el presidente suizo, Guy Parmelin, coincidió con la aprobación del Acuerdo Global Modernizado entre México y la Unión Europea en el Parlamento Europeo, una combinación que fortalece la estrategia de diversificar inversiones y mercados. Suiza mantiene su lugar como uno de los principales inversionistas en el país y Bruselas abre la puerta a una relación comercial más profunda. Ahora, la siguiente aduana será política: el Senado mexicano deberá decidir si convierte esos acuerdos en futuro tangible.

2. Emperadora. La remodelación del Palacio de Gobierno de Veracruz terminó convertida en un escaparate de contradicciones. El presupuesto inicial ya fue rebasado y el mármol, los candelabros y los acabados de lujo opacaron cualquier discurso de austeridad, así se lance desde Presidencia. Como si no bastara, la insinuación de que un salón llevaría el nombre de la primera gobernadora desató la sospecha de un homenaje en vida. Rocío Nahle reculó de inmediato y negó que fuera para ella, pero en política las aclaraciones siempre llegan detrás de la percepción. El palacio luce impecable; el exceso y el abuso de poder, todavía más.

3. Rebasada. Chimalhuacán volvió a exhibir el costo de una seguridad pública que no logra contener el delito ni recuperar la confianza ciudadana. Un presunto ladrón atrapado durante horas en un poste bastó para desatar la amenaza de un linchamiento y evidenciar el hartazgo vecinal. Los reclamos apuntan a una policía que llega tarde y a una administración municipal, encabezada por Xóchitl Flores, señalada por no frenar la creciente inseguridad. Cuando los ciudadanos comienzan a plantear hacer justicia por su propia mano, el problema dejó de ser delictivo y ahora es una crisis de gobernabilidad. La violencia colectiva nunca es opción.

4. Viraje institucional. La primera entrega de la Cuenta Pública 2025 comienza a mover una maquinaria que durante años avanzó con discreción. Para Vania Pérez Morales, expresidenta del Sistema Nacional Anticorrupción, las 21 denuncias penales promovidas por la Auditoría Superior de la Federación, bajo la dirección de Aureliano Hernández, envían una señal de mayor apertura para combatir la corrupción. El reconocimiento, sin embargo, viene acompañado de una advertencia: falta una fiscalización más profunda sobre los recursos federales que reciben los estados. Revisar trámites no es suficiente; es necesario seguir la ruta real del dinero.

5. Diplomacia económica. Roberto Lazzeri comenzó a marcar el tono de la nueva etapa de la embajada mexicana en Washington. En su primer encuentro con la US-México Foundation, el embajador colocó sobre la mesa los temas que definirán la relación bilateral: la revisión del T-MEC, el fortalecimiento de las cadenas de suministro y la coproducción regional. El mensaje fue claro, que la competitividad de Norteamérica dependerá de reglas claras, diálogo permanente y certidumbre para la inversión. En un momento de redefiniciones comerciales, la diplomacia económica será tan importante como la política. Lazzeri, la bisagra diplomática que hacía falta.