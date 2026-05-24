Más de 3 mil policías resguardarán la final Pumas vs Cruz Azul en CU

Todo está listo para conocer al nuevo campeón del futbol mexicano, pero primero está la seguridad. Autoridades de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México y mandos de la Liga BBVA MX definieron el operativo de la Gran Final de Vuelta del Clausura 2026 entre Pumas y Cruz Azul, que se disputa este domingo 24 de mayo en punto de las 19:00 horas en el Estadio Olímpico Universitario.

Con el fin de garantizar un saldo blanco en Ciudad Universitaria, las instituciones acordaron una estrategia rigurosa con un despliegue masivo de elementos y una política estricta de cero tolerancia dentro y fuera del inmueble.

La seguridad ha estado presente en los accesos al Olímpico Universitario Mexsport

Horarios y accesos clave para CU

Inicio de operativos: El despliegue de seguridad comenzará seis horas antes del silbatazo inicial, blindando los accesos aledaños a la zona universitaria.

Apertura de puertas: Los accesos al Olímpico Universitario se abrirán a partir de las 16:00 horas, por lo que se recomienda a la afición llegar con anticipación.

Horario del partido: El encuentro definitivo arrancará en punto de las 19:00 horas.

Cero tolerancia para los grupos de animación

La SSC implementará un cerco especial para el ingreso y la salida de los Grupos de Animación locales de Pumas. Las autoridades advirtieron que habrá cero tolerancia y cualquier persona que altere el orden público o genere violencia será remitida de inmediato a las agencias correspondientes.

Por otro lado, se prohibirá estrictamente el acceso a barras visitantes. No se permitirá la llegada de aficionados de Cruz Azul que arriben en autobuses y arenguen en caravana como grupo de animación, sin importar que cuenten con boleto físico. Asimismo, quienes muestren un comportamiento hostil en las tribunas serán retirados del estadio.

Se anunció que durante la final habrá constante revisión de los aficionados en las gradas del Olímpico Universitario Mexsport

Protocolo antidiscriminación activado

En la reunión también se repasó y reafirmó el Protocolo Contra Actos Discriminatorios y Ofensivos de la Liga MX. El personal de seguridad privada y pública tiene la instrucción de desalojar a cualquier espectador que sea sorprendido realizando gritos homofóbicos, insultos racistas o actos ofensivos hacia los jugadores, cuerpo técnico o cuerpo arbitral.