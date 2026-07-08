Duilio Davino deja la Selección Mexicana; Javier Aguirre negocia su llegada como directivo

La Selección Mexicana tiene entrenador —Rafael Márquez—, pero se ha quedado sin director de selecciones nacionales.

Con la finalización de México dentro del Mundial 2026, el contrato de Duilio Davino expiró y no le renovarán dentro de la Femexfut. Su trabajo comenzó en mayo de 2023, cuando apareció para reforzar el área que dejaba Jaime Ordiales, quien pertenecía a otro grupo de trabajo que no era afín a los dueños y que habían elegido, por ejemplo, a Diego Cocca como entrenador.

Davino se encargó de traer un plan estructural a la Femexfut copiado de modelos europeos y su primera decisión fue apoyar a Jaime Lozano en el banquillo tras la Copa América. La realidad es que no tenía margen de maniobra y los dueños, representados por Juan Carlos Rodríguez, decidieron traer a Javier Aguirre.

¿Qué pretende el Vasco Javier Aguirre?

Ahora bien, el cargo que deja Davino se ha pensado, desde antes de que acabara la actuación de México en el Mundial, darlo a Javier Aguirre, quien pidió un par de días para pensarlo pues tenía una oferta del futbol de Arabia.

"Acabo de desechar una jugosa oferta del futbol de Arabia y por ahora no sé qué va a ser de mí", confesó Aguirre a un medio local un día después de perder con Inglaterra.

Lo cierto es que el 'Vasco' quedó encantado con el grupo de trabajo, no quiere desprenderse del mismo y busca, al mismo tiempo, ayudar a Rafael Márquez a controlar a los dueños.

Javier Aguirre es el entrenador con más partidos dirigidos de México en Mundiales. Reuters

Sin embargo, negocia su contrato a partir de este miércoles para detallar pormenores de sueldo y de proyecto para seguir. Lo que más le cuesta, comentan desde el círculo allegado al técnico, es dejar la dirección de un equipo, pues pensaba que podía mantenerse entrenando uno o dos años más y luego volverse directivo; pero la oportunidad está ahora en la mesa y debe tomar una decisión, seguir como entrenador en otro lado, o quedarse.