Cruz Azul en Finales de Liga MX: 2 títulos y 7 subcampeonatos

La espera terminó. Luego de 2 años sin una Final de Liga MX, Cruz Azul se convirtió en el primero en conseguir su boleto por contender por el título del Clausura 2026 de Liga MX; desde la instauración de los torneos cortos, La Máquina suma 2 conquistas y 7 subcampeonatos.

Siendo 3º de la tabla general tras la Fase Regular del presente campeonato, La Máquina de Joel Huiqui logró imponer condiciones cómodamente ante Atlas, luego de vencer 4-2 a los Rojinegros tras los 180 minutos disputados correspondientes a los Cuartos de Final.

Posteriormente, en Semifinales, Cruz Azul volvió a conseguir su sitio en la siguiente Fase de forma agónica al vencer a Chivas en el global (4-3) y meterse en la contienda por el título del Clausura 2026 de Liga MX.

Cruz Azul jugará su décima Final de Liga MX desde la instauración de los torneos cortos. Mexsport

El rival de Cruz Azul en la Final del Clausura 2026 será el ganador entre Pachuca y Pumas, eliminatoria que se definirá este domingo 17 de mayo desde la cancha del Estadio Olímpico Universitario; tras la ida, los Tuzos cuentan con ventaja de 1-0.

Estas son las fechas en las cuales se jugará la Final de Liga MX correspondiente al Clausura 2026:

Ida / jueves 21 de mayo, sede y horario por confirmar.

Vuelta / domingo 24 de mayo, sede y horario por confirmar.

Antecedentes de Cruz Azul en Finales de Liga MX

Cruz Azul suma 9 títulos en la historia del futbol mexicano y, con la posibilidad de sumar un nuevo cetro a sus amplias vitrinas, estas son cada una de las Finales disputadas por La Máquina desde la instauración de los torneos cortos:

Invierno 1997 / Cruz Azul 2-1 León - Estadio Nou Camp.

Invierno 1999 / Pachuca 3-2 Cruz Azul - Estadio Azul.

Clausura 2008 / Santos 3-2 Cruz Azul - Estadio Corona.

Apertura 2008 / Toluca 2(7)-(6)2 Cruz Azul - Estadio Nemesio Diez.

Apertura 2009 / Monterrey 6-4 Cruz Azul - Estadio Azul.

Clausura 2013 / América 2(4)-(2)2 Cruz Azul - Estadio Azteca.

Apertura 2018 / América 2-0 Cruz Azul - Estadio Azteca.

Guard1anes 2021 / Cruz Azul 2-1 Santos - Estadio Azteca.

Clausura 2024 / América 2-1 Cruz Azul - Estadio Azteca.

* Los 9 títulos de Cruz Azul en Liga MX: 1968-69, México 1970, 1971-72, 1972-73, 1973-74, 1978-79, 1979-80, Invierno 1997 y Guard1anes 2021.

BFG