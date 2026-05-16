Cruz Azul en Finales de Liga MX: 2 títulos y 7 subcampeonatos
Cruz Azul consiguió su boleto a la Final del Clausura 2026 de Liga MX, décima desde la instauración de los torneos cortos: 2 títulos y 7 subcampeonatos
La espera terminó. Luego de 2 años sin una Final de Liga MX, Cruz Azul se convirtió en el primero en conseguir su boleto por contender por el título del Clausura 2026 de Liga MX; desde la instauración de los torneos cortos, La Máquina suma 2 conquistas y 7 subcampeonatos.
Siendo 3º de la tabla general tras la Fase Regular del presente campeonato, La Máquina de Joel Huiqui logró imponer condiciones cómodamente ante Atlas, luego de vencer 4-2 a los Rojinegros tras los 180 minutos disputados correspondientes a los Cuartos de Final.
Posteriormente, en Semifinales, Cruz Azul volvió a conseguir su sitio en la siguiente Fase de forma agónica al vencer a Chivas en el global (4-3) y meterse en la contienda por el título del Clausura 2026 de Liga MX.
El rival de Cruz Azul en la Final del Clausura 2026 será el ganador entre Pachuca y Pumas, eliminatoria que se definirá este domingo 17 de mayo desde la cancha del Estadio Olímpico Universitario; tras la ida, los Tuzos cuentan con ventaja de 1-0.
Estas son las fechas en las cuales se jugará la Final de Liga MX correspondiente al Clausura 2026:
Ida / jueves 21 de mayo, sede y horario por confirmar.
Vuelta / domingo 24 de mayo, sede y horario por confirmar.
Antecedentes de Cruz Azul en Finales de Liga MX
Cruz Azul suma 9 títulos en la historia del futbol mexicano y, con la posibilidad de sumar un nuevo cetro a sus amplias vitrinas, estas son cada una de las Finales disputadas por La Máquina desde la instauración de los torneos cortos:
Invierno 1997 / Cruz Azul 2-1 León - Estadio Nou Camp.
Invierno 1999 / Pachuca 3-2 Cruz Azul - Estadio Azul.
Clausura 2008 / Santos 3-2 Cruz Azul - Estadio Corona.
Apertura 2008 / Toluca 2(7)-(6)2 Cruz Azul - Estadio Nemesio Diez.
Apertura 2009 / Monterrey 6-4 Cruz Azul - Estadio Azul.
Clausura 2013 / América 2(4)-(2)2 Cruz Azul - Estadio Azteca.
Apertura 2018 / América 2-0 Cruz Azul - Estadio Azteca.
Guard1anes 2021 / Cruz Azul 2-1 Santos - Estadio Azteca.
Clausura 2024 / América 2-1 Cruz Azul - Estadio Azteca.
* Los 9 títulos de Cruz Azul en Liga MX: 1968-69, México 1970, 1971-72, 1972-73, 1973-74, 1978-79, 1979-80, Invierno 1997 y Guard1anes 2021.
BFG