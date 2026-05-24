¿Cruz Azul, campeón? Antuna y su 'maldición' en finales

Tras un intenso 0-0 en el partido de Ida, el Estadio Olímpico Universitario tiene todo listo para albergar la Gran Final del Clausura 2026 entre Pumas y Cruz Azul, para conocer al nuevo monarca del futbol mexicano.

Ambos equipos llegan en gran momento. La Máquina ha sido el más dominante en la Liguilla, mientras los Universitarios sueñan con romper una larga sequía de títulos ante su afición.

Jugadores de Pumas celebrando con Uriel Antuna. REUTERS

La supuesta ‘maldición’ de Uriel Antuna en las Finales

Bajo el mando de Efraín Juárez, Uriel Antuna ha tenido un gran torneo con Pumas. A pesar de no haber marcado muchos goles, su rendimiento en la cancha lo ponen como un jugador muy importante del equipo.

Sin embargo, ‘El Brujo’ carga con una narrativa que lo persigue cada vez que disputa una Final de Liga MX: cada vez que marca, su equipo termina perdiendo el título. Esta “maldición” ha sido tema recurrente en las últimas temporadas y pone al delantero en el centro de la atención.

En el Clausura 2024, defendiendo los colores de Cruz Azul, Antuna anotó en la Final de Ida ante el América. Su gol dio la ventaja momentánea a la Máquina, pero los celestes terminaron cayendo en la serie y perdiendo el campeonato ante las Águilas.

Posteriormente, ya con Tigres, Antuna volvió a aparecer en una Final, esta vez ante Toluca. El extremo convirtió en la serie de los penaltis, sin embargo, los Felinos no pudieron sostener la ventaja y terminaron derrotados,

Ahora, en el Clausura 2026 y ya como jugador de Pumas, Antuna disputa su tercera final, sin embargo, permanece la incógnita sobre si podrá anotar gol y, sobre todo, si está ‘maldición’ se mantendrá.

Uriel Antuna marcó al minuto 4 tras un remate de cabeza Mexsport

El Estadio CU, un recinto formidable para Cruz Azul

Cruz Azul llega a la Final de Vuelta con una racha impresionante en la cancha del Estadio Olímpico Universitario, que lo posiciona como amplio favorito. La Máquina acumula 29 partidos consecutivos sin conocer la derrota, demostrando consistencia tanto en fase regular como en Liguilla.

Bajo la dirección técnica interina de Joel Huiqui, Cruz Azul ha mostrado solidez defensiva, buen manejo de balón y capacidad para generar ocasiones. La Máquina no ha perdido en la fase final del torneo y confía en que su momento histórico se traduzca en el tan ansiado título.