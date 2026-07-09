Santiago Ormeño vuelve al futbol de Primera División tras un año sin actividad

Santiago Ormeño volverá a jugar en la Primera División después de permanecer un año sin actividad profesional. El delantero, con paso por Puebla, León, Chivas y FC Juárez, iniciará una nueva etapa en el futbol uruguayo luego de que su último equipo fuera el Qingdao Hainiu de China.

El atacante de 32 años no disputaba un partido oficial desde su paso por el futbol chino, donde una lesión en el tobillo interrumpió su actividad poco después de su llegada al club. Tras completar su proceso de recuperación en México, Ormeño encontró una nueva oportunidad para regresar a las canchas.

Santiago Ormeño en su paso por Chivas dentro de la Liga MX. Mexsport

Montevideo Wanderers será el nuevo destino de Santiago Ormeño

Santiago Ormeño, nacido en México e internacional con la Selección Nacional de Perú, fue anunciado como nuevo refuerzo del Montevideo Wanderers, equipo que milita en la Primera División de Uruguay.

El conjunto uruguayo hizo oficial su incorporación mediante sus redes sociales, donde confirmó la firma del delantero.

“Santiago Ormeño, delantero de 32 años, firmó contrato y es nuevo jugador de nuestra institución. ¡Bienvenido!”, publicó el club.

Con este movimiento, Ormeño tendrá una nueva oportunidad de relanzar su carrera después de un año alejado de la competencia.

Su última experiencia fue con el Qingdao Hainiu. Sin embargo, su paso por el futbol chino fue breve. Apenas pudo disputar dos encuentros antes de sufrir una lesión en el tobillo que lo dejó fuera de actividad por un periodo prolongado.

Después de ese contratiempo, el delantero regresó a México para concentrarse en su recuperación. Ahora, una vez superada la lesión, volverá al futbol profesional con el objetivo de recuperar continuidad en el balompié uruguayo.

Una carrera marcada por el futbol mexicano y la Selección de Perú

La carrera de Santiago Ormeño tuvo uno de sus momentos de mayor proyección durante su etapa con Puebla. Además de convertirse en uno de los futbolistas más conocidos durante la eLiga MX, torneo disputado durante la pandemia por COVID-19, el delantero respondió dentro de la cancha cuando regresó la actividad oficial.

El nivel que mostró con La Franja le abrió las puertas del León, donde continuó su carrera antes de convertirse en jugador de Guadalajara. Posteriormente defendió las camisetas de FC Juárez y nuevamente Puebla, previo a su salida al futbol chino.

A nivel internacional, Ormeño decidió representar a la Selección Nacional de Perú, país del que también posee nacionalidad. Con el conjunto peruano participó en las eliminatorias sudamericanas rumbo a la Copa del Mundo de 2026 y formó parte del plantel que disputó la Copa América de 2021.

Ahora, el delantero inicia un nuevo capítulo en Uruguay con Montevideo Wanderers, club con el que buscará recuperar ritmo de competencia y volver a tener continuidad después de un año marcado por la recuperación de la lesión que frenó su paso por el futbol asiático.