¿Adiós al Mundial de Clubes en México? Estados Unidos levanta la mano para ser sede en 2029

El éxito que dejó la Copa del Mundo 2026 convirtió a México en uno de los candidatos naturales para albergar el Mundial de Clubes de 2029. Sin embargo, antes de que la Federación Mexicana de Futbol pueda presentar oficialmente su proyecto, ya apareció Estados Unidos.

De acuerdo con un reporte publicado por el diario británico The Guardian, la FIFA ya ha sostenido conversaciones con autoridades estadunidenses sobre la posibilidad de que el país vuelva a organizar el torneo, apenas cuatro años después de haber recibido la primera edición con el nuevo formato de 32 equipos.

La intención es capitalizar el impacto económico y comercial que han generado los grandes torneos organizados en territorio estadunidense.

Según The Guardian, todavía no existe un proceso formal de candidatura ni la FIFA ha definido el calendario para elegir la sede, pero las conversaciones ya comenzaron y Estados Unidos parte con una ventaja importante después del éxito financiero que representó la edición celebrada en 2025.

El medio británico señala que el organismo considera positivo volver a llevar el torneo al mercado estadunidense, impulsado por la asistencia de aficionados y el crecimiento del negocio del futbol en ese país.

Andrew Giuliani, quien encabeza el grupo de trabajo del Mundial dentro del gobierno de Estados Unidos, aseguró que el futbol dejó de ser una apuesta a futuro.

El futbol ya no es una historia futura para Estados Unidos. Está sucediendo ahora mismo. Hay muchísima demanda para venir a Estados Unidos a ver la Copa del Mundo", declaró Giuliani, de acuerdo con The Guardian

El periódico también señala que la FIFA espera superar los 11 mil millones de dólares en ingresos derivados del Mundial de 2026, además de haber comercializado una cifra récord de 6.5 millones de boletos, factores que fortalecen la posición de Estados Unidos como candidato para volver a organizar un torneo de gran escala. México mantiene viva la ilusión

México levanta la mano

En paralelo, México comenzó a perfilar la posibilidad de buscar la sede del Mundial de Clubes de 2029.

La respuesta de la afición durante el Mundial de 2026 reforzó la imagen del país como anfitrión confiable. Los estadios registraron grandes entradas y las imágenes que se dieron durante la estancia de la Copa del Mundo coloca al país en una posición atractiva para albergar otro torneo de la FIFA sin realizar inversiones tan elevadas como en el pasado.

La presidenta Claudia Sheinbaum señaló que el gobierno evalúa solicitar la sede del Mundial de Clubes / Andrea Murcia Monsivais

Además, organizar el Mundial de Clubes permitiría mantener activos los inmuebles mundialistas y aprovechar el impulso que dejó la Copa del Mundo compartida con Estados Unidos y Canadá.

La decisión tardará

La FIFA todavía no ha publicado el calendario oficial para elegir la sede del Mundial de Clubes 2029.

Se espera que el proceso avance después de las elecciones presidenciales del organismo previstas para abril del próximo año y que la designación pueda realizarse posteriormente.

Si México quiere volver a recibir un torneo de la FIFA en el corto plazo, tendrá que competir contra el país que hoy representa el mercado más poderoso del futbol mundial o volver a compartir la sede.