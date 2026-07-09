Ni al volante se salva; Gilberto Mora provoca euforia en las calles de Tijuana

La Copa del Mundo terminó hace apenas unos días para la Selección Nacional Mexicana, pero para Gilberto Mora el torneo parece seguir jugándose. No en una cancha, sino en las calles, donde el mediocampista del Tricolor comienza a descubrir el precio y el privilegio de haberse convertido en uno de los nuevos rostros del futbol nacional.

Un semáforo detenido por el tráfico en Tijuana bastó para demostrarlo. Mientras esperaba que avanzara la circulación, un aficionado reconoció el vehículo del futbolista de Xolos. Sin dudarlo, cruzó entre los automóviles para intentar saludarlo. La escena pudo terminar como un momento más entre el caos vial, pero Mora respondió de la forma más sencilla al bajar el cristal de su automóvil, sonrió y estrechó la mano del seguidor antes de continuar su camino.

Gilberto Mora se ha convertido en uno de los rostros más visibles de la Selección Mexicana. IG

El momento fue grabado por otros automovilistas y, en cuestión de horas, comenzó a circular en redes sociales, donde cientos de aficionados destacaron la actitud del joven de apenas 17 años.

Los comentarios coincidieron en una idea. Pese a que su nombre ya aparece entre las grandes revelaciones del Mundial 2026 y su popularidad se disparó en cuestión de semanas, Mora mantiene la cercanía con la gente que lo impulsó desde sus primeros partidos con Xolos.

Además del gesto con el aficionado, el video abrió otra conversación en redes sociales. Decenas de usuarios comenzaron a comentar detalles que poco tenían que ver con el futbol. Algunos se sorprendieron de verlo conducir él mismo por las calles de Tijuana, mientras otros se preguntaban si ya tenía novia o quién era su acompañante.

El nuevo ídolo del pueblo

No fue la única muestra del fenómeno que hoy representa. A su llegada al Aeropuerto Internacional de Tijuana también fue recibido por decenas de seguidores que esperaban una fotografía, un autógrafo o simplemente la oportunidad de verlo de cerca después de la histórica participación que tuvo con el Tricolor.

Durante el torneo, Mora se convirtió en uno de los futbolistas más jóvenes en disputar la competencia y respondió con actuaciones que llamaron la atención dentro y fuera de México.

Ese impacto también quedó reflejado en el mundo digital.

Crece su fama en redes sociales

Tras finalizar la Copa del Mundo, Gilberto Mora registró un crecimiento de 3.55 millones de seguidores en sus plataformas oficiales, cifra que lo colocó como uno de los futbolista con mayor aumento de audiencia durante el torneo junto con Erling Haaland y Vozinha.

La popularidad que hoy rodea al mediocampista confirma que el Mundial 2026 fue mucho más que una experiencia internacional. También marcó el nacimiento de una nueva figura para el futbol mexicano.

Y si un simple alto en el tráfico ya provoca que un aficionado corra entre los autos para saludarlo, es porque Gilberto Mora dejó de ser únicamente una promesa. Comenzó a convertirse en uno de los futbolistas más reconocibles y queridos del país.