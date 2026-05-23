Pumas vs Cruz Azul: ¿Quién será campeón de la Liga MX? Previa y Dónde Ver la Final

El Estadio Olímpico Universitario será la antesala para ver al nuevo campeón de México. Cruz Azul y Pumas tienen todo listo para disputar el título del Clausura 2026 y con ello, poder cerrar una temporada exitosa o, en su defecto, sufrir por el resultado negativo. Sea como sea, Ciudad Universitaria se prepara para una noche épica este domingo.

Los auriazules de Efraín Juárez llegan con la ventaja de jugar en casa y con un plantel que ha mostrado gran resiliencia durante la Liguilla. Pumas clasificó a la Final gracias a su mejor posición en la tabla y dependiendo en gran medida de las grandes atajadas de Keylor Navas.

Jugadores de Pumas tras la Final de Ida de la Liga MX Mexsport

Por su parte, el Cruz Azul de Joel Huiqui dominó el partido de Ida, generó las mejores ocasiones, pero no pudo concretar. La Máquina llega con la ilusión de conseguir su décimo título y consagrar un gran proyecto comandado por Víctor Velázquez e Iván Alonso.

¿El arbitraje será determinante en la Final?

El ruido arbitral ha marcado la antesala de esta Gran Final. En el partido de Ida ya se vivieron momentos de controversia, especialmente con un penal inicialmente señalado a favor de Cruz Azul por falta sobre Charly Rodríguez, que el VAR terminó anulando por un fuera de lugar previo.

Además, hubo otra jugada polémica con una posible tarjeta roja para Nathan Silva de Pumas tras una fuerte entrada, que no fue sancionada ni por el VAR.

Estos incidentes se suman a quejas previas de Cruz Azul sobre el arbitraje en la Liguilla, incluyendo solicitudes de cambio de árbitros que fueron rechazadas, lo que ha aumentado la tensión y las sospechas de ambos bandos de cara al decisivo encuentro en CU.

El Estadio Olímpico Universitario, ¿Quién saldrá mejor beneficiado?

El Estadio Olímpico Universitario será el gran protagonista de la Final. Oficialmente es la casa de Pumas, donde los universitarios han encontrado un fuerte respaldo de su afición y donde buscarán hacer valer su localía para romper la sequía de 15 años sin títulos.

Los Universitarios nunca han perdido un juego de final como locales: han conseguido ocho triunfos y seis empates.

Cruz Azul, por otro lado, cuenta con un invicto de 29 partidos sin perder en el Olímpico Universitario. Durante el periodo en que utilizaron CU como su casa temporal, La Máquina construyó una racha histórica, que culminó en el título de la Concachampions 2025.

Siempre que Pumas ha sido líder, jugó la Final de Liga MX. Mexsport

Este duelo entre el localismo de Pumas y el invicto histórico de Cruz Azul en el Olímpico añade un ingrediente extra de dramatismo a la definición del Clausura 2026.

Finales ganadas de Pumas

Temporada Marcador

1976-1977 Pumas 1-0 Leones Negros

1980-1981 Pumas 4-1 Cruz Azul

1990-1991 Pumas 3-3 América*

Clausura 2004 Pumas (5) 0-0 (4) Chivas

Apertura 2004 Rayados 1-3 Pumas

Clausura 2009 Pachuca 2-3 Pumas

Clausura 2011 Pumas 3-2 Morelia

*Partido ganado por gol de visitante

Finales ganadas por Cruz Azul

Temporada Marcador

1968-69 Campeón por tabla general (sin final de ida y vuelta)

México 70 (1970) Campeón por tabla general (sin final de ida y vuelta)

1971-72 Cruz Azul 4-1 vs América

1972-73 Cruz Azul 5-4 vs León (desempate)

1973-74 Cruz Azul 4-2 vs Atlético Español

1978-79 Cruz Azul 2-0 vs Pumas

1979-80 Cruz Azul 4-3 vs Tigres

Invierno 1997 Cruz Azul 2-1 vs León

Guardianes 2021 Cruz Azul 2-1 vs Santos Laguna

¿Dónde ver la Final Pumas vs Cruz Azul?