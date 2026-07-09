Colectivo trans vandaliza candelabros y faroles del Metro Hidalgo y Bellas Artes

Los candelabros monumentales y faroles instalados como parte de la rehabilitación de las estaciones Bellas Artes e Hidalgo de la Línea 2 del Metro fueron vandalizados este jueves por integrantes del colectivo Lleca Escuchando la Calle, durante una protesta que también dejó pintas y destrozos en las inmediaciones de la Secretaría de Gobernación.

Los manifestantes ingresaron a ambas estaciones y realizaron pintas, además de golpear y dañar parte del mobiliario urbano recién colocado como parte de la modernización de la llamada Línea azul, con motivo del Mundial.

Apenas el pasado martes la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, así como el director general del Sistema de Transporte Colectivo (STC), Adrián Rubalcava, entregaron formalmente los trabajos de rehabilitación en las estaciones Hidalgo y Bellas Artes.

Rubalcava informó que cada uno de los nuevos candelabros instalados en la estación Hidalgo tuvo un costo de 56 mil pesos, mientras que los faroles colocados representaron una inversión de entre tres mil y cuatro mil pesos por unidad.

Videos difundidos en redes sociales muestran a integrantes del contingente golpeando los nuevos candelabros, realizando pintas sobre muros, mobiliario e infraestructura de las estaciones Bellas Artes e Hidalgo.

La movilización comenzó con un bloqueo sobre Eje Central Lázaro Cárdenas, al retirarse de la vialidad, el contingente ingresó al Metro, donde además se registraron momentos de tensión con elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) desplegados para resguardar las instalaciones.

Previamente, en la Secretaría de Gobernación, sobre avenida Bucareli, realizaron pintas en la fachada e intentaron prender fuego a uno de los accesos del inmueble, luego de la cancelación de una mesa de diálogo con autoridades federales.