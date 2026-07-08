“El más odiado”: Queman muñeco de Mbappé en Paraguay en medio de tensiones | VIDEO

Durante las celebraciones de San Juan, una de las festividades más tradicionales de Paraguay, los asistentes declararon al delantero francés Kylian Mbappé como “el más odiado” del momento y lo representaron con un muñeco que fue quemado en una plaza pública.

La tradición consiste en elegir a una figura que simbolice la persona más rechazada o polémica del año y prender fuego a su representación en un acto colectivo de catarsis y celebración popular. En esta ocasión, el futbolista francés fue el elegido tras la controversia generada por sus declaraciones y enfrentamientos con sectores paraguayos durante el Mundial.

La quema del muñeco de “Mbappé” se convirtió en el punto culminante de la fiesta, con cánticos y aplausos de los asistentes, quienes celebraron el acto como parte de la tradición que mezcla folclore, humor y crítica social.

El origen de la polémica

La pelea entre Kylian Mbappé y la senadora paraguaya Celeste Amarilla comenzó tras el partido de octavos de final del Mundial 2026, cuando Francia eliminó a Paraguay con un gol del delantero francés. La legisladora publicó insultos racistas contra el jugador en redes sociales llamándolo “camerunés colonizado, fingiendo duro ser francés, resentido, rico nuevo, prepotente y feo”. También lo calificó de “bruto”.

El capitán de la selección francesa respondió con un comunicado en el que calificó a Amarilla como “una mujer despreciable e indigna de su cargo”. Mbappé defendió además el desempeño de los jugadores paraguayos, a quienes reconoció por su “sudor, pasión y honor” durante el torneo, y denunció que los ataques racistas proyectaban una mala imagen de Paraguay ante la comunidad internacional.

La Federación Francesa de Futbol (FFF) anunció que presentaría una denuncia penal contra la senadora por los insultos, calificándolos de “abyectos e inaceptables”. La ministra de Deportes de Francia, Marina Ferrari, respaldó públicamente a Mbappé.

En Paraguay, el presidente del Congreso Basilio Núñez y el propio gobierno repudiaron las expresiones de Amarilla, mientras el presidente paraguayo se comunicó con su homólogo francés para expresar rechazo a los ataques.

Retractación y nuevas tensiones

Horas después, Celeste Amarilla borró su publicación y difundió una carta en la que reconoció haberse arrepentido de usar insultos, aunque exigió que Mbappé también se disculpara por haberla llamado “despreciable”.

En declaraciones posteriores, la senadora insistió en que el jugador mostró una actitud arrogante hacia los paraguayos y lanzó una advertencia: “No te metas con los paraguayos Mbappé, acá ya le metimos preso a Ronaldinho”.