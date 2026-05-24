¡A 4 horas del inicio! Afición de Pumas abarrota accesos para Final ante Cruz Azul

Tras 15 años de espera, 4 horas pasarán volando. La afición de Pumas se hizo presente en las inmediaciones del Estadio Olímpico Universitario para la Final del Clausura 2026 ante Cruz Azul y abarrotaron los accesos al inmueble que espera recibir a más de 50,000 aficionados.

La ilusión de la afición universitaria se respira -y aunque los nervios se hacen presentes- la octava estrella acaricia el terreno de juego de Ciudad Universitaria, aunque la décima de La Máquina está más latente que nunca al ser el conjunto que llega a la Final con Menor presión mediática respecto a otras ediciones por el título.

Días atrás, Cruz Azul y Pumas terminaron empatando sin goles desde la cancha del Estadio Ciudad de los Deportes, donde los cementeros hicieron figura a Keylor Navas y quedaron con un nudo en la garganta al no poder corear un gol de su equipo que los acercara al objetivo máximo de Joel Huiqui y compañía.

Por su parte, el combinado Auriazul salió fortalecido y llega este domingo 24 de mayo con la intensión de terminar la obra y poder consagrarse ante su gente, algo que desde hace 15 años no sucede en la Liga MX.

Ahora, el balón comenzará a rodar en 4 horas (19:00 horas tiempo del Centro de la Ciudad de México) y ni siquiera la lluvia espantó a los aficionados que ya se encuentran abarrotando los accesos en espera de que las puertas del Estadio Olímpico Universitario abran y puedan comenzar a respirar el ambiente de una Final que tendrá a un nuevo campeón.

Esta Final no cuenta con futbolistas suspendidos, sin embargo, la convocatoria de Erik Lira (Cruz Azul) y Guillermo Martínez (Pumas) a Selección Mexicana podrían jugar un papel fundamental en esta contienda que proclamará a su ganador este mismo domingo 24 de mayo desde el epicentro del país.

BFG