Pumas con historial positivo en Finales de Liga MX: 4 títulos y 3 subcampeonatos

Este Clausura 2026, Pumas alcanzó su octava Final de Liga MX desde la instauración de los torneos cortos, mismas en donde presume 4 títulos y 3 subcampeonatos; buscará una nueva conquista tras 15 años de sequía ante Cruz Azul en el Estadio Olímpico Universitario.

Aprovechando la combinación de resultados en la Jornada 17, Pumas terminó como líder general del Clausura 2026 y la posición en la tabla se convirtió en su vital aliado, ya que tras una vibrante eliminatoria de Cuartos de Final ante América (donde terminaron con un global de 6-6), alcanzaron la antesala de la Final.

En Semifinales, Pumas comenzó cayendo en la ida por el tanto recibido de Oussama Idrissi en Pachuca, sin embargo, tras un recibimiento monumental por parte de su afición, Jordan Carrillo se encargó de igualar la serie para, nuevamente, acceder a la Final del Clausura 2026 por su posición en la tabla: 1-1 en el global frente a los Tuzos.

Pachuca llegó con ventaja a la Semifinal de vuelta correspondiente al Clausura 2026 de Liga MX. Mexsport

Será este lunes 18 de mayo cuando se determine cada uno de los detalles para la Gran Final del Clausura 2026:

Ida: jueves 21 de mayo, con horario por definir y sede por ser elegida entre el Estadio Cuauhtémoc y el Estadio Ciudad de los Deportes.

Vuelta: domingo 24 de mayo, horario por definir en el Estadio Olímpico Universitario.

Todas las Finales de Pumas en Liga MX

Las últimas dos Finales de Liga MX no pudieron ser conquistadas por los universitarios, sin embargo, su palmarés se mantiene sonriéndole al sumar más triunfos que fracasos. Este Clausura 2026, buscarán seguir inclinando la balanza hacia su favor.

Estas son cada una de las Finales de Pumas en la Liga MX desde la instauración de los torneos cortos:

Clausura 2004 / Pumas 1(5)-(4)1 Chivas - vuelta, Ciudad Universitaria.

Apertura 2004 / Pumas 3-1 Monterrey - vuelta, Tecnológico de Monterrey.

Apertura 2007 / Atlante 2-1 Pumas - vuelta, Andrés Quintana Roo.

Clausura 2009 / Pumas 3-2 Pachuca - vuelta, Hidalgo.

Clausura 2011 / Pumas 3-2 Monarcas Morelia - vuelta, Ciudad Universitaria.

Apertura 2015 / Tigres 4(4)-(2)4 Pumas - vuelta, Ciudad Universitaria.

Guard1anes 2020 / León 3-1 Pumas - vuelta, Nou Camp.

BFG