Ryan Mmaee, goleador de la liga de Chipre, es nuevo refuerzo del Atlas

Los Rojinegros del Atlas hicieron oficial la incorporación de Ryan Mmaee como nuevo jugador del equipo para el torneo Apertura 2026. El delantero marroquí, de 28 años, llega procedente del Omonia Nicosia, conjunto de la primera división de Chipre, y se convierte en el cuarto refuerzo presentado por el club de cara al inicio de la nueva temporada de la Liga MX.

Con esta incorporación, Atlas suma una nueva alternativa para fortalecer su ataque, luego de un mercado de fichajes en el que la directiva apostó por incorporar jugadores provenientes de distintas ligas europeas.

Ryan Mmaee llega tras una destacada temporada en Europa

El atacante inició su formación en las fuerzas básicas del Standard de Lieja, en Bélgica, antes de desarrollar su carrera profesional en distintos clubes del futbol europeo.

A lo largo de su trayectoria ha defendido las camisetas del Limassol de Chipre, Ferencváros de Hungría, Stoke City de Inglaterra y, más recientemente, del Omonia Nicosia.

Durante la última temporada firmó una de las mejores campañas de su carrera al registrar 25 goles y 12 asistencias en la liga de Chipre, cifras con las que llamó la atención del conjunto rojinegro para reforzar su plantel rumbo al Apertura 2026.

Además de su recorrido a nivel de clubes, Mmaee también ha formado parte de la Selección Nacional de Marruecos. Con el combinado africano acumula 12 partidos internacionales, cuatro goles y cuatro asistencias, aunque su última convocatoria se dio en 2022.

En su nueva etapa con Atlas utilizará el dorsal 8.

Ryan Mmaee tuvo 25 goles y 12 asistencias en su última temporada en Chipre. X: @AtlasFC

Atlas ya suma cuatro incorporaciones para el nuevo torneo

Con la llegada de Ryan Mmaee, Atlas alcanza cuatro refuerzos confirmados para el Apertura 2026.

Previamente, el club había presentado al portugués Luis Esteves, procedente del Gil Vicente de la Primeira Liga; al caboverdiano Luís Henriques de Barros Lopes “Duk”, quien llega desde el Leganés; y al argentino Milton Valenzuela, incorporado desde Independiente de Avellaneda.

Las cuatro incorporaciones forman parte de la renovación del plantel con el que el conjunto rojinegro buscará afrontar el nuevo torneo.

Atlas se alista para el debut en el Apertura 2026

El equipo dirigido por Diego Martín Cocca comenzará su participación en el Apertura 2026 el próximo viernes 17 de julio, cuando visite al León en la primera jornada del campeonato.

La expectativa es que para ese compromiso el cuerpo técnico ya pueda contar con sus nuevos refuerzos, incluido Ryan Mmaee, quien inicia su proceso de adaptación al futbol mexicano.

La principal duda dentro del plantel es el portero Camilo Vargas. El guardameta colombiano terminó recientemente su participación con la Selección de Colombia en la Copa del Mundo, donde el equipo fue eliminado por Suiza en la tanda de penales, por lo que su disponibilidad para el arranque del torneo dependerá de su reincorporación al club.