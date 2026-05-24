Ya venden playeras de Pumas campeón previo a la Final contra Cruz Azul

Con la afición abarrotando los accesos antes de que se abran las puertas del Estadio Olímpico Universitario, en sus alrededores ya se venden las playeras con Pumas como campeón del Clausura 2026… algo que Cruz Azul intentará evitar este domingo 24 de mayo.

Pumas ha esperado 15 años por volver a levantar un trofeo de Liga MX, por lo que la Final del Clausura 2026 ante Cruz Azul supone una oportunidad inigualable para bordar otra corona en su escudo y los vendedores aprovechan la ilusión que produce el conjunto Auriazul comandado por Efraín Juárez.

A la mitad de una intensa lluvia que espantó a los miles de seguidores que comenzaban a buscar su sitio en las tribunas del Estadio Olímpico Universitario, los comerciantes ya lucían la playera de los del Pedregal con la octava estrella por encima del escudo, lo cual se conseguirá únicamente si logran imponerse a La Máquina de Joel Huiqui que esta misma noche podría alzar el cetro por décima ocasión en su historia.

Con distintos diseños, las playeras de Pumas campeón podían ser adquiridas por $400 pesos, precio que -obviamente- tendrá un incremento en caso de que se coronen… o que pasarán al recuerdo si Cruz Azul les arrebata la sonrisa en el Estadio Olímpico Universitario.

Por $400, ya venden playeras de Pumas campeón previo a la Final ante Cruz Azul. Capturas de pantalla

La historia está por escribirse. Efraín Juárez y Joel Huiqui enviarán el mejor XI disponible al terreno de juego en busca de ponerse en ventaja en una Final que -de mantenerse empatada- se alargará a los Tiempos Extra y una tanda de penales que recordará los últimos antecedentes de Pumas y Cruz Azul en dicha instancia.

El balón comenzará a rodar desde la cancha del Estadio Olímpico Universitario en punto de las 19:00 horas del tiempo del Centro de la Ciudad de México y podrá sintonizarse a través de TV Abierta, TV de paga y diversos canales de streaming.

BFG