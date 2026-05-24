¿Por qué Cruz Azul sale como favorito en las apuestas?

Pumas y Cruz Azul llegan con la serie completamente abierta tras el 0-0 en la ida de la final del Clausura 2026, pero contrario a lo que muchos podrían pensar, las casas de apuestas tienen como favorito a La Máquina.

Y es que, en el papel, varios factores parecerían inclinar la balanza hacia el conjunto universitario. Pumas fue el líder general del torneo, cerrará la final en el Estadio Olímpico Universitario y tendrá a más de 50 mil aficionados de su lado en uno de los ambientes más pesados del futbol mexicano.

Además, el equipo auriazul ha construido durante toda la Liguilla una narrativa de resistencia, sobreviviendo series cerradas y apoyándose en figuras como Keylor Navas, quien volvió a aparecer en momentos importantes durante el encuentro de ida.

Sin embargo, para las apuestas eso no ha sido suficiente.

Para el duelo de vuelta, los momios colocan a Cruz Azul alrededor de +134, mientras que la victoria de Pumas aparece cerca de +196 y el empate paga aproximadamente +240. Es decir, el mercado considera ligeramente más probable un triunfo cementero en los 90 minutos.

La explicación pasa principalmente por la lectura futbolística que dejaron ambos equipos en el primer partido. Aunque el marcador terminó sin anotaciones, Cruz Azul tuvo más posesión, generó las oportunidades más peligrosas y obligó a Keylor Navas a convertirse en una de las figuras de la noche.

También influye mucho la consistencia que ha mostrado el cuadro celeste en la fase final. La Máquina llega invicta en la Liguilla y con una defensa que ha sido una de las más sólidas del torneo, algo que los modelos estadísticos suelen premiar mucho al momento de calcular probabilidades.

Otro punto importante es que las apuestas suelen dejar de lado factores emocionales o narrativas alrededor de los equipos. Aunque el entorno pueda sentirse favorable para Pumas por jugar en casa y cerrar ante su gente, los modelos normalmente priorizan datos como generación ofensiva, control de partido, eficiencia defensiva y tendencia reciente.

Incluso, en las últimas horas también trascendió una posible molestia física de Keylor Navas, situación que podría influir indirectamente en la percepción del mercado, especialmente considerando el peso que ha tenido el guardameta costarricense para el conjunto universitario durante toda la fase final.

El mercado de “Ganará la copa” también favorece a los cementeros. Ahí ya no solo cuentan los 90 minutos, sino también un posible tiempo extra o incluso los penales.

En esa línea, Cruz Azul aparece cerca de -138, mientras que Pumas paga aproximadamente +105, reflejando que las casas consideran ligeramente más probable que los celestes terminen levantando el título del Clausura 2026.

Otro detalle interesante está en la línea de goles. El mercado colocó el total en 2.5 anotaciones, reflejando la expectativa de un partido muy cerrado.

El over de 2.5 goles paga alrededor de +100, mientras que el under de 2.5 aparece cerca de -125, una señal de que las apuestas esperan una final tensa, con pocos espacios y probablemente de marcador corto, muy similar a lo ocurrido en la ida.

Pese a todo, la diferencia en los momios sigue siendo mínima. En otras palabras, las apuestas ven favorito a Cruz Azul, pero también consideran que la final sigue completamente abierta.