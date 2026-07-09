Atlante presenta los uniformes de su regreso a la Liga MX

El Atlante presentó este jueves los dos uniformes que utilizarán durante la temporada 2026-2027, la que marcará su regreso a la Primera División del futbol mexicano después de 12 años de ausencia. Ambas indumentarias fueron diseñadas y producidas por la marca mexicana Charly y rinden homenaje a los 110 años de historia del club.

Los Potros de Hierro mostraron tanto el uniforme de local como el de visitante, dos diseños que incorporan elementos alusivos al aniversario de la institución y que acompañarán al equipo en su regreso a la Liga MX.

El uniforme de local mantiene los tradicionales colores azul y grana que han identificado al Atlante a lo largo de su historia. Además, incorpora delgadas líneas que siguen el trazo del escudo tradicional del club. La playera cuenta con cuello tipo polo y, al centro del pecho, luce el escudo conmemorativo por el 110 aniversario de la institución.

Uniforme de local de Atlante. Atlante

Por su parte, la indumentaria de visitante tiene una base en color blanco. En las mangas aparecen dos líneas verticales, una azul y otra grana, mientras que al centro de la camiseta destacan franjas horizontales en esos mismos colores. En este modelo, el gráfico conmemorativo del aniversario fue colocado en la parte inferior izquierda.

Uniforme de visita de Atlante. Atlante

Los uniformes celebran el regreso del Atlante a Primera División

A través de un comunicado, el club explicó que las nuevas camisetas fueron creadas para conmemorar tanto el regreso a la máxima categoría como el aniversario número 110 de la institución.

La nueva indumentaria celebra el esperado regreso de los Potros de Hierro a la Primera División tras 12 años de ausencia, además de rendir homenaje a los 110 años de historia del club, aniversario que se conmemoró el pasado 18 de abril.

El Atlante también destacó que ambas playeras representan la continuidad de la historia del equipo y el vínculo que mantiene con su afición.

Más que una nueva equipación, estas camisetas representan la continuidad del legado del Equipo del Pueblo. Son un homenaje a quienes defendieron estos colores, a la afición que nunca dejó de creer y al compromiso de quienes hoy tienen la responsabilidad de escribir un nuevo capítulo en la máxima categoría del futbol mexicano.

Atlante vuelve a la Liga MX tras 12 años

El regreso del Atlante a la Primera División llega después de 12 años de ausencia, luego de adquirir el certificado de afiliación del Mazatlán.

El último partido de los Potros de Hierro en la Liga MX se disputó el 26 de abril de 2014, durante la Jornada 17 del Clausura 2014. Aquella tarde cayeron 5-2 frente a Jaguares de Chiapas en el Estadio Víctor Manuel Reyna.

Desde entonces, el conjunto azulgrana desarrolló su historia en la Liga de Expansión MX, etapa en la que tuvo distintas sedes, al jugar en Cancún, Ciudad de México y Morelos, antes de concretar su regreso a la máxima categoría, donde ahora disputará sus partidos como local en el Estadio Banorte.

El debut del Atlante en su nueva etapa en la Liga MX será el próximo jueves 16 de julio, cuando visite al Necaxa en Aguascalientes. Una semana después disputará su primer encuentro como local en el Estadio Banorte, donde recibirá al América el viernes 24 de julio.