Pumas de la UNAM se aleja cada vez más de su esencia: la Cantera que antes les dio títulos de Liga MX

Hubo un modelo sorprendente que convirtió a la Cantera de los Pumas en una fábrica de talento y que llegó a aportar a algunos de los mejores futbolistas del país. Hoy, de aquel semillero, sólo queda el recuerdo.

Tras el debut de Kléber Carranza en la última jornada ante San Luis, es inevitable pensar en lo que ocurrió hace 15 años, durante el último título de Pumas. En aquel once inicial había siete jugadores formados y consolidados de la Cantera Auriazul.

Hoy, después de nueve jornadas del Apertura 2026, los futbolistas surgidos de las fuerzas básicas apenas acumulan mil 600 minutos de los 9 mil posibles, lo que representa una participación del 18% de la campaña.

Poco y nada de la Cantera de Pumas

En el Apertura 2026, sólo ocho jugadores que han tenido participación cuentan con un proceso en las fuerzas básicas del club: Rodrigo López, Pablo Bennevendo, Ángel Azuaje, Santiago Trigos, Stanley García, Kléber Carranza, Jesús Rivas y Santiago López.

La distribución de los minutos tampoco ha sido uniforme. Rodrigo López acumula cerca de 877 minutos, mientras que Pablo Bennevendo suma 323 y Ángel Azuaje, 245. El resto de los canteranos se reparten los minutos restantes.

El contraste es evidente: en la final de 2011, la columna vertebral de Universidad estaba conformada por siete jugadores formados en casa y consolidados en el primer equipo. Hoy, después de nueve jornadas, sólo Rodrigo López ha tenido una presencia regular como titular.

Dos canteranos de Pumas, dos títulos en C.U

Dos pilares en el esquema de Joel Huiqui en Cruz Azul: Erik Lira y Amaury García son canteranos auriazules que debutaron bajo las órdenes de Andrés Lillini durante el torneo Guardianes 2020, en donde Lira sí consiguió tener regularidad en aquel torneo; a diferencia de Amaury García, quien no tuvo protagonismo y fue relegado de nueva cuenta con la categoría Sub-20.

Un par de años más tarde, la directiva auriazul le rescindió el contrato; fue ahí donde Martín Anselmi lo llevó al cuadro de La Noria, y logró tener las oportunidades que no se le presentaron en Universidad.

Cruz Azul levantó un título en el Olímpico Universitario. Jose Luis Melgarejo/Mexsport

Por lo que aquella derrota del 26 de mayo ante Cruz Azul dejó una herida adicional para Pumas: dos de sus canteranos, Erik Lira y Amaury García como titular, celebraron un título en C.U con otro equipo. Además, Lira ya había levantado la Copa de Campeones de la CONCACAF en el Olímpico Universitario como jugador de La Máquina y, un año después, volvió a festejar en el mismo escenario tras ver a su equipo vencer a Pumas en la final del Clausura 2026.

El caso refleja una situación recurrente en Pumas: las oportunidades son pocas y, si las hay, no se les da la continuidad necesaria.