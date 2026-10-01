Cruz Azul se burla de Pumas y se pone como local en el Olímpico Universitario

Cruz Azul utilizó su calendario de partidos de octubre para lanzar una burla a Pumas previo al encuentro de la jornada 11 del Apertura 2026, al colocarse como local en el duelo que disputarán en el Estadio Olímpico Universitario.

El partido está programado para el domingo 11 de octubre, después del parón correspondiente a la fecha FIFA. En la publicación que el conjunto cementero compartió este jueves en redes sociales, el encuentro aparece identificado como uno de sus compromisos en condición de local.

La imagen también distingue sus partidos como visitante y contempla el amistoso contra LA Galaxy del domingo 4 de octubre. La manera en que fue presentado el duelo ante Pumas generó reacciones entre aficionados de ambos equipos.

En casa de Pumas, el Cruz Azul fue campeón. Jose Luis Melgarejo/Mexsport

Cruz Azul buscó jugar como local en Ciudad Universitaria

La publicación hace referencia a un antecedente entre ambos clubes. Durante una etapa, Cruz Azul disputó partidos como local en el Estadio Olímpico Universitario, antes de tener que buscar otra sede para sus encuentros.

Ese contexto volvió relevante la publicación del calendario, pues el encuentro del Apertura 2026 será disputado en el mismo estadio en el que Pumas ejercerá como local. Cruz Azul, sin embargo, decidió presentarse gráficamente como anfitrión del compromiso.

La rivalidad reciente entre ambos equipos también forma parte del trasfondo de la publicación. En el Clausura 2026, la Máquina terminó conquistando el campeonato precisamente ante Pumas, en una final disputada en el estadio del conjunto universitario.

La UNAM rechazó rentarle el estadio a Cruz Azul

Durante el Clausura 2026, Cruz Azul tuvo como una de sus sedes el renovado Estadio Banorte, aunque el inmueble debía ser entregado posteriormente a la FIFA para la Copa del Mundo 2026. Por ello, el club necesitaba encontrar una alternativa para sus partidos como local.

De acuerdo con reportes, la UNAM tardó casi tres meses en responder a la solicitud de Cruz Azul para utilizar el Estadio Olímpico Universitario. Finalmente, la institución rechazó rentarle el inmueble al equipo.

Ante esa negativa, la Máquina tuvo que buscar otra sede y encontró una alternativa en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla. La rotación de escenarios acompañó al equipo durante aquel torneo, que terminó con el campeonato conseguido frente a Pumas.