La Selección Mexicana Femenil entrenó sin Rebeca Bernal, estrella mexicana del Manchester United
Las dirigidas por Pedro López se juegan el mayor de sus objetivos este fin de semana, en Estados Unidos.
La Selección Mexicana Femenil sostuvo sus primeros entrenamientos en Texas, en Estados Unidos, para alistar el duelo más crucial respecto a sus objetivos, contra Haití en la Concacaf W. Sin embargo, el seleccionador no contó con una de las jugadoras referentes, Rebeca Bernal.
La mexicana que milita en el Manchester United femenil llegó el lunes por la noche a Dallas, Texas, a la concentración de las tricolores.
Previamente la Selección Mexicana Femenil, al mando del español Pedro López, entrenó en el Cotton Bowl; el seleccionador ya espera contar con la defensa central para la sesión de este martes 24 de noviembre.
El compromiso que le espera a la Selección Mexicana es vital. Ante la Selección de Haití, en los cuartos de final de la Concacaf W, se juega a eliminación directa sobre la cancha del Estadio Mansfield de Texas Health el boleto al Mundial Femenil del 2027.
Cabe recordar que en semifinales también las Tricolores se juegan un pase a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.
Ellas son las convocadas a la Concacaf W-cuartos de final
1 GK VELASCO LOZA ITZEL VELASCO 23.09.2004 CLUB AMERICA FEMENIL (MEX)
2 DF ROBLES SALAS KENTI ROBLES 15.02.1991 CF PACHUCA FEMENIL (MEX)
3 MF FARMER AALIYAH SHIRIA FARMER 27.10.2003 CHICAGO RED STARS (USA)
4 DF BERNAL RODRIGUEZ REBECA BERNAL 31.08.1997 MANCHESTER UNITED FC (ENG)
5 FW CAMBEROS BECERRA SCARLETT CAMBEROS 20.11.2000 CLUB AMERICA FEMENIL (MEX)
6 DF REYES STUBBLEFIELD REYNA REYES 16.02.2001 PORTLAND THORNS FC (USA)
7 MF SOTO GALLEGOS ALICE SOTO 26.03.2006 CF MONTERREY FEMENIL (MEX)
8 MF DELGADO ALVARADO ALEXIA FERNANDA 09.12.1999 TIGRES FEMENIL (MEX)
9 FW CORRAL ANG CHARLYN CORRAL 11.09.1991 CF PACHUCA FEMENIL (MEX)
10 FW PALACIOS HERNANDEZ KIANA ANGELICA 01.10.1996 UTAH ROYALS FC (USA)
11 MF OVALLE MUÑOZ LIZBETH JACQUELINE 19.10.1999 ORLANDO PRIDE (USA)
12 GK FELIX CASTRO BLANCA MARIA 25.03.1996 CD GUADALAJARA (MEX)
13 DF MENDOZA GONZALEZ ANA ANA MENDOZA 07.08.2005 PUMAS UNAM (MEX)
14 MF REYES ZARATE MARICARMEN 23.04.2000 TIGRES FEMENIL (MEX)
15 FW CASAREZ JASMINE ALEXIS 07.01.1997 CD GUADALAJARA (MEX)
16 MF NIETO CASTILLO KARLA NIETO 09.01.1995 CF PACHUCA FEMENIL (MEX)
7 DF GODINEZ GARCIA ALEXANDRA 16.05.2003 CF MONTERREY FEMENIL (MEX)
18 MF ANTONIO LOPEZ NANCY 02.04.1996 CLUB AMERICA FEMENIL (MEX)
19 MF SALDIVAR PAVON MONTSERRAT 20.09.2006 CLUB AMERICA FEMENIL (MEX)
20 FW HERNÁNDEZ SIPPEL NICOLETTE ANDREA 17.02.1999 BOSTON LEGACY (USA)
21 GK BARRERAS TORRES ESTHEFANNY 02.11.1996 CF PACHUCA FEMENIL (MEX)
22 FW ORDOÑEZ TORRES DIANA ROSARIO 26.09.2001 TIGRES FEMENIL (MEX)
23 DF RODRIGUEZ CUBERO KIMBERLY VANESSA 26.03.1999 CLUB AMERICA FEMENIL