Pumas fue eliminado del Apertura 2026 de manera tempranera al no calificar a la Liguilla. Ante esto, los rumores sobre las salidas de múltiples jugadores se han hecho presentes. Una de estas interrogantes es la de Keylor Navas, portero y capitán de Universidad Nacional, quien ya habló tras la eliminación del equipo.

En el marco de la presentación de su proyecto personal King Fight League, el arquero tico habló de Pumas. Aunque fue cuestionado sobre su continuidad, Navas no quiso dar detalles y solamente señaló que está frustrado por el torneo reciente en el que no llegaron a la Fase Final.

“Es difícil. Cuando uno es profesional uno siempre quiere ganar y cuando no se gana uno no puede estar contento", fue lo único que dijo el arquero tricampeón de Champions League. De igual manera, mencionó que su familia está feliz en México, aunque no aseguró si seguirán en el país: "Yo estoy aquí tranquilo, mi familia está bien", agregó.

Keylor Navas con Pumas MEXSPORT

¿Cuál es la situación contractual de Keylor Navas?

Antes del Apertura 2026, Keylor Navas renovó y firmó un contrato de un año con opción a uno más con Pumas. El primer año incluyen el AP26 reciente y el Clausura 2027. Tras estos torneos, el mismo portero tico tiene una clausula para decidir si quiere continuar en el Pedregal o rechazar esos 12 meses adicionales.

Incluso, al momento de firmar este contrato, Keylor Navas no veía con malos ojos retirarse con Universidad Nacional. Sin embargo, ha habido factores importantes para que el sentir de Keylor cambie radicalmente.

Uno de ellos fue el cambio en el banquillo. Con Efraín Juárez, el portero costarricense tenía gran relación, además de que fue clave para su llegada. Sin embargo, fuentes cercanas a Excélsior revelaron que esto no pasa con Esteban Solari, pues "no ha logrado conectar con sus formas".

Keylor Navas con Efraín Juárez MEXSPORT

Otro de los factores en contra para su continuidad es el mal paso de Universidad Nacional en este torneo y la indeble defensa, pues fueron de los equipos más goleados con 28 goles en contra y solamente pudieron mantener su arco en cero en una ocasión.