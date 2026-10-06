¡Seguridad absoluta! América Femenil ya vende boletos para 4tos y Semifinales del Apertura 2026

La temporada regular del Apertura 2026 de la Liga MX Femenil aún tiene cuatro jornadas restantes. Sin embargo, América ya tiene boletos a la venta para los Cuartos de Final y Semifinales del certamen actual. Incluso, además de venderse en paquete estos dos encuentros, también se incluye el partido de Fecha 11 de las actuales campeonas del ‘Circuito Rosa’ que se jugará en el Estadio Azteca.

Con 25 puntos luego de 10 Jornadas, las dirigidas por Ángel Villacampa están cerca de asegurar su boleto a Liguilla. Con una victoria más en sus cuatro juegos restantes de temporada regular, las actuales campeones mantendrían su racha en Fase Final, pues desde que existe la Liga Femenil han estado en dicha instancia en cada uno de los torneos.

América es el actual campeón de la Liga Femenil MEXSPORT

Ante esto, la directiva de las Águilas tiene la certeza de que estarán tanto en Cuartos de Final como en Semifinales. Por lo tanto, ya pusieron a la venta un paquete que incluye el último partido de temporada regular en el Estadio Banorte ante Pachuca este domingo 18 de octubre, así como las primeras dos instancias de Liguilla.

Este paquete de tres partidos en el Estadio Banorte tiene un costo de 564 pesos más cargos en la aplicación de Fanki. Para esta promoción, únicamente está disponible la sección ‘Lateral 100’, la cual es el nivel más bajo del recinto, con las bancas de ambos equipos de frente. “Vuelo a la Final. 3 partidos. Un solo objetivo: La Final”, es la frase con la que se vende esta tripleta de encuentros.

¿Habrá reembolso si América Femenil no llega a Semifinales?

La presencia de América Femenil en los Cuartos de Final del Apertura 2026 está virtualmente asegurada. Sin embargo, su boleto a las Semifinales no lo tiene garantizado, pues tendrá que disputárselo en la primera ronda de la Liguilla. Ante esto, hay una aclaración importante sobre qué pasaría con esta promoción en caso de que no lleguen a Semis.

Si las actuales campeonas son eliminadas en 4tos, Fanki aclara en su página que no habrá reembolso alguno. De igual manera, también señala que en caso de que el duelo llegue a cambiar de sede por alguna razón, tampoco existirá algún tipo de devolución a los que compren esta promoción.

América Femenil no falta a Semifinales desde hace cuatro años

La directiva de América no solamente confía en llegar a Semifinales de Liga MX por el momento actual, sino también por la historia. Además de que no han faltado a la Liguilla desde que existe el ‘Circuito Rosa’, las Águilas mantienen una racha importante de apariciones consecutivas en la antesala de la Final.

La última vez que América Femenil no llegó a Semifinales del certamen mexicano fue en el Clausura 2022. Tras esto, las dirigidas por Ángel Villacampa han estado en Semifinales en los ocho torneos que se han jugado. Incluso, en siete de estos ocho ha logrado superar esta fase y clasificarse a la Final.