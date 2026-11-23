Las Chivas cerraron la fase regular del Apertura 2026 como superlíder de la Liga MX, algo que no ocurría desde hace 15 años, y esa cima no hubiera sido posible sin la temporada extraordinaria de Raúl Rangel bajo los tres postes.

El ‘Tala’ fue el pilar de una de las mejores defensas del torneo y dio la seguridad que el equipo de Gabriel Milito necesitaba para pelear cada punto hasta el final.

El Tala Rangel mandó un emotivo mensaje tras sus 100 partidos con Chivas MEXSPORT

El Tala Rangel finalizó cómo el portero con más porterías en cero en el AP26

La presencia del Tala convirtió al Guadalajara en un equipo difícil de vulnerar y fue determinante para que el Rebaño llegara a la Liguilla como el mejor club de la fase regular.

Tanto así que cerró el Apertura 2026 como el portero menos goleado entre quienes disputaron al menos 15 partidos. Recibió apenas 13 goles en las 16 jornadas que fue titular, con un promedio de 0.81 por encuentro.

Además, culminó como el portero con más porterías en cero del torneo con 7, seguido por Carlos Acevedo que culminó con 6. Estos números lo confirman como el arquero más destacado del balompié mexicano en esta fase regular.

El Guadalajara terminó con la mejor defensa del torneo, con solo 15 goles en contra en 17 jornadas, y gran parte de ese mérito corresponde al Tala. Acumuló 52 atajadas (3.3 por partido), con una efectividad cercana al 79%, y todos los goles que recibió llegaron desde dentro del área.

Estos registros no solo hablan de su nivel actual, sino que proyectan a un portero en plena madurez que se ha convertido en el referente defensivo del Rebaño.

Rangel, figura en Chivas y muy criticado en Selección

A pesar de estos números de élite con Chivas, Raúl Rangel ha enfrentado fuertes críticas tras sus actuaciones con la Selección Mexicana. Errores claros y algunas acciones dudosas en otros compromisos recientes reavivaron los cuestionamientos sobre si está al nivel requerido para ser el titular indiscutible del Tri.

Sin embargo, esa imagen cambia radicalmente cuando defiende el arco de las Chivas. Con la playera rojiblanca ha demostrado ser una pieza fundamental e insustituible, aportando la seguridad y las intervenciones que permiten al equipo soñar con el campeonato.

Hoy, más que nunca, el Tala es clave para que el Guadalajara pelee el título en la Liguilla, donde su experiencia y su momento de forma pueden marcar la diferencia en las series más exigentes.