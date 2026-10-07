De México a Italia: Silvana Flores ficha por el Como 1907

La mediocampista mexicana, Silvana Flores, volverá a jugar en Europa. Dejó a Pumas de la Liga MX Femenil para fichar por el Como 1907 de Italia.

La futbolista tiene tres nacionalidades: México-Canadá-Inglaterra.

Silvana Flores consideró la liga de Italia como muy competitiva y afirmó sus ganas de ponerse a prueba Tomada de @Como_1907

“Estoy muy feliz de estar aquí y de comenzar esta nueva aventura en Italia. Creo que es una liga muy competitiva y tengo muchas ganas de empezar y ponerme a prueba”, expresó Silvana Flores.

Por su parte, Nils Nielsen, director técnico del Como femenil, destacó las cualidades de la mexicana.

“Es una centrocampista capaz de abarcar mucho terreno. Es fuerte y disciplinada en defensa, y se muestra sólida, aportando buenas ideas y calidad en el pase al atacar. Sin duda, nos ayudará a alcanzar nuestros objetivos”, dijo.

¿QUIÉN ES SILVANA FLORES?

Silvana Flores nació en Ontario, Canadá, un 18 de abril de 2002. Perteneció a las academias del Chelsea y Arsenal. Debutó con el Reading en 2021 en la FA Womens Super League y en el inicio de la temporada 2021-2022, jugó para el Tottenham.

En México, jugó para el Monterrey, Mazatlán, Pachuca y Pumas.

La jugadora también ha defendido la playera de la Selección Mexicana en diferentes categorías inferiores. Fue parte del plantel que logró el subcampeonato mundial Sub-17 que se disputó en Uruguay. También participó en la categoría Sub-20 del Campeonato Femenino de la Concacaf en 2020. Debutando con el combinado mayor en 2021, en un partido contra Costa Rica.