Los Washington Commanders firmaron una de las sorpresas de la Semana 11 de la NFL al derrotar 22-20 a los Cincinnati Bengals, gracias a un gol de campo de Drew Stevens en la última jugada del encuentro. La victoria llegó después de una noche de remontadas, lluvia y un inesperado apagón que detuvo momentáneamente el juego en el Northwest Stadium.

Washington, que llegaba con marca de 3-5-1, tenía enfrente a unos Bengals con récord de 7-2 y liderados por Joe Burrow. Sin embargo, el equipo de Dan Quinn encontró respuestas para mantenerse en el partido y terminó llevándose una victoria que parecía improbable cuando Cincinnati tomó una ventaja de 10 puntos.

Bengals tomaron la ventaja, pero el apagón cambió el ritmo

El encuentro comenzó complicado para los locales. Bajo la lluvia y con dificultades para mover el balón, los Commanders permitieron que Cincinnati se adelantara con un gol de campo de Evan McPherson y una conexión de 31 yardas entre Burrow y Tee Higgins, que colocó el marcador 10-0.

Washington reaccionó antes del descanso. Jayden Daniels condujo una serie ofensiva de nueve jugadas y 79 yardas que terminó con una anotación terrestre de Jacory Croskey-Merritt, desde la yarda uno, para reducir la diferencia a 10-7.

La escena más insólita llegó en el tercer cuarto. Con 11:59 por jugar y los Bengals todavía arriba, las luces del Northwest Stadium se apagaron cuando Washington se preparaba para ejecutar una jugada en tercera oportunidad y 14 yardas. El incidente provocó una interrupción de aproximadamente cuatro minutos.

Tras el restablecimiento del servicio eléctrico, Daniels no consiguió completar el pase, pero los Commanders rescataron la serie con un gol de campo de 36 yardas de Stevens para empatar 10-10.

Drew Stevens definió la remontada de Washington ante Cincinnati

Burrow respondió con un pase de anotación de cuatro yardas a Colbie Young para devolverle la ventaja a Cincinnati. Washington, sin embargo, mantuvo la presión y encontró en su pateador a una pieza determinante.

Stevens convirtió cuatro goles de campo en la segunda mitad, incluido uno de 41 yardas que puso a los Commanders arriba 19-17. McPherson contestó con una patada de 56 yardas cuando quedaban 46 segundos y devolvió la ventaja a los Bengals, 20-19.

Pero Daniels todavía tenía una última oportunidad. El quarterback condujo una serie de cinco jugadas y 64 yardas, en la que conectó con Antonio Williams, incluido un envío de 42 yardas que dejó a Washington en posición de anotar.

Con cuatro segundos en el reloj, Stevens convirtió el gol de campo de 26 yardas que selló el 22-20 definitivo.

Los Commanders mejoraron su marca a 4-5-1 y consiguieron un triunfo de carácter ante su afición. Cincinnati, por su parte, dejó escapar un partido que parecía tener bajo control y sufrió un tropiezo doloroso en su camino dentro de la AFC Norte.