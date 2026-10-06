Pumas: Revelan posible tercer jersey, inspirado en el fuego olímpico de 1968

Pumas podría tener una nueva indumentaria para el resto del Apertura 2026 y el próximo Clausura 2027. En redes sociales comenzó a circular una imagen de lo que sería el tercer jersey del Club Universidad Nacional, misma que tendría como principal inspiración uno de los elementos más representativos del Estadio Olímpico Universitario.

El diseño mantendría el azul como color predominante. Mientras tanto, en distintas zonas de la camiseta aparecen figuras en tonos grises que formarían una referencia al fuego del pebetero del recinto universitario. Este elemento está relacionado con los Juegos Olímpicos de México 1968, cuya ceremonia de inauguración tuvo como protagonista a Enriqueta Basilio.

3er jersey de Pumas X: Footy_Headlines

La posible tercera indumentaria también presentaría una particularidad en el escudo de Pumas, pues aparecería únicamente como una silueta; sin embargo, se mantendría colocado en la parte central del jersey como ha permanecido a lo largo de su historia. De igual manera, el jersey conservaría los patrocinadores que acompañan al equipo durante la actual temporada.

Otro de los detalles del diseño se encuentra en el cuello, que tendría una forma de V y combinaría los colores azul y dorado. Esta misma combinación aparecería en los detalles de las mangas, con lo que la propuesta mantendría elementos relacionados con la identidad de la institución. El concepto está ligado al pebetero del Estadio Olímpico Universitario, uno de los símbolos que permanecen desde los Juegos Olímpicos de 1968.

En aquella edición, Enriqueta Basilio hizo historia al convertirse en la primera mujer encargada de encender el fuego olímpico durante una ceremonia de apertura. Incluso, la referencia más clara al respecto se encuentra en la parte posterior de la camiseta. Arriba del dorsal, justo en la parte más alta del jersey, se aprecia el pebetero encendido, en homenaje al suceso de hace 58 años en CU.

Hasta el momento, la marca encargada de vestir a Pumas no ha confirmado que la imagen corresponda a la tercera playera que utilizará el equipo. Por ello, el diseño que circula en redes sociales debe considerarse como una filtración y no como la versión oficial de la indumentaria. Aún así, la revelación fue por parte de Footy Headlines, sitio especializado en jerseys de futbol.

¿Cuándo vuelve a jugar Pumas en el Apertura 2026?

Pumas regresará a la actividad en el Apertura 2026 para enfrentar a Cruz Azul en la Jornada 11. El encuentro se disputará el domingo 11 de octubre a las 19:00 horas en el Estadio Olímpico Universitario, en un partido que tendrá relevancia para las aspiraciones de ambos equipos en la recta final del torneo.