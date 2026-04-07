Fernando Mendoza desaira a la NFL y redefine el guion del draft

La imagen más codiciada por la NFL no ocurrirá. No habrá un apretón de manos con el comisionado en el escenario de Pittsburgh, ni una gorra de los Raiders ajustada ante las cámaras tras el anuncio de la primera selección. Fernando Mendoza, el quarterback que transformó a Indiana en una potencia nacional, ha decidido que la gloria del draft se vive mejor desde la intimidad de su hogar.

En una liga obsesionada con el espectáculo, Mendoza eligió el silencio. El quarterback que se encamina a ser la primera selección del próximo Draft de la NFL no estará en el escenario.

Por qué Mendoza no viajará a Pittsburgh

Fuentes consultadas por Adam Schefter dieron a conocer que Mendoza informó a la liga su decisión de no asistir al evento en Pittsburgh. La razón no es contractual ni estratégica. Es personal. Quiere vivir el momento con su familia en Miami.

La postura de Mendoza rompe con el molde reciente, pero no con la historia. Nombres como Travon Walker, Trevor Lawrence, Baker Mayfield y Myles Garrett también optaron por caminos similares en su momento. Aun así, el caso de Mendoza tiene otro peso. Es el rostro de una generación distinta.

Mendoza llevó a Indiana Hoosiers a un título nacional improbable, encadenando victorias ante potencias como Ohio State, Alabama, Oregon y Miami. Su temporada 2025 fue quirúrgica, con 3535 yardas, 41 touchdowns y apenas 6 intercepciones, además de un 72 por ciento de pases completos. Números de élite, pero también de control emocional.

Ese temple sedujo a Tom Brady, quien presenció la final nacional junto al propietario Mark Davis y el gerente general John Spytek. Todo apunta a que los Raiders lo seleccionarán con el primer pick.

Comprometido con Raiders

Mendoza incluso visitó las instalaciones del equipo en Las Vegas esta semana. Fue la única franquicia que recibió su tiempo.

Su Pro Day en Bloomington terminó de consolidar esa percepción. Los 32 equipos enviaron scouts, más de 100 medios cubrieron el evento y el pabellón John Mellencamp se llenó como nunca. Mendoza lanzó cerca de 56 pases, recorrió todo el árbol de rutas y añadió movimiento, ritmo y precisión. Pero lo más llamativo fue otra cosa.

“Quería que todos pudieran mostrar sus habilidades”, dijo tras la sesión. No habló de sí mismo, habló de sus compañeros.

Ese detalle encaja con su perfil. Mendoza no es el quarterback típico de la era digital. Mantiene como única red activa LinkedIn, donde comparte lecturas financieras y reflexiones sobre toma de decisiones. Mientras otros construyen marca, él estudia mercados.

En paralelo, los Raiders movieron piezas. La reciente llegada de Kirk Cousins sugiere un puente competitivo inmediato, pero no cambia el panorama. Mendoza es el futuro.

El Draft comenzará el 23 de abril. No habrá abrazo con el comisionado ni caminata bajo reflectores. Si el guion se cumple, el primer nombre anunciado no estará ahí.

Y quizá esa sea la señal más clara de quién es Fernando Mendoza. Un talento que no necesita escenario para marcar época.