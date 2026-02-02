Mexicanos campeones del Super Bowl: la lista histórica que buscan ampliar Elijah Arroyo y Julian Love

El césped del Levi’s Stadium no sólo recibirá el Super Bowl LX. También será el punto de cruce entre la memoria y la posibilidad. Este domingo, Julian Love y Elijah Arroyo de los Seahawks de Seattle llegan al partido más importante del calendario con algo más en juego que un anillo. Buscan contra los Patriots inscribir un nuevo nombre mexicano en una lista que, por décadas, ha sido breve y exigente.

El futbol americano tiene arraigo profundo en México, pero el acceso a la cima de la NFL ha sido una ruta estrecha. Muy pocos nacidos en territorio mexicano han levantado el trofeo Vince Lombardi. Hasta ahora, sólo lo lograron, ambos desde una posición que vive bajo presión constante, la del pateador.

Efrén Herrera fue el primero. El jalisciense formó parte de los Cowboys que dominaron la década de los setenta y dejó su huella en el Super Bowl XII. En la victoria ante Denver, convirtió dos goles de campo y tres puntos extra, aportación directa al primer anillo con acento mexicano.

A finales de los ochenta apareció Raúl Allegre. Originario de Torreón, Coahuila, no sólo alcanzó la cima, sino que la repitió. Fue campeón con los Giants en los Super Bowls XXI y XXV. Su nombre quedó ligado a una era y, con el paso del tiempo, se convirtió también en referencia obligada desde la cabina de transmisión.

Con sangre mexicana

La historia se amplía cuando se habla de ascendencia. Tom Flores es el ejemplo mayor. Con cuatro anillos en total, dos como head coach de los Raiders, uno como asistente y uno como jugador, su impacto trasciende posiciones y generaciones. Jim Plunkett, quarterback de los Raiders, sumó dos campeonatos y fue MVP del Super Bowl XV.

Tony Casillas, desde la trinchera defensiva, fue parte del bicampeonato de los Cowboys en los Super Bowls XXVII y XXVIII.

En tiempos más recientes, el Super Bowl 50 tuvo presencia latina con Louis Vásquez y Max García. Vásquez fue titular casi todo el partido en la línea ofensiva de Denver, mientras que García, como novato, también fue parte del equipo que llevó a Peyton Manning a cerrar su carrera como campeón.

Dentro de la dinastía que formaron los Patriots con Tom Brady y Bill Belichick también estuvo un jugador poco conocido, pero con raíces mexicanas El centro largo Joe Cardona es nieto de una mexicana y nació en El Cajón, California, una comunidad cercana a la frontera con Tijuana.

Cardona fue parte del equipo en los triunfos del Super Bowl LI y LIII.

Ahora el turno es de Julian Love y Elijah Arroyo. Love, pieza versátil en la secundaria de Seattle. Arroyo, ala cerrada que dio sus primeros pasos en el futbol americano en Cancún antes de llegar al sistema universitario estadounidense. Ninguno tiene garantizado el final soñado, pero ambos están a una victoria de romper una barrera que ha resistido durante décadas.

Mexicanos y descendientes campeones del Super Bowl