Semifinales de la Europa League: Braga, Friburgo y el dominio inglés

Tras una vibrante jornada de cuartos de final, el camino a la gloria europea se estrecha. La UEFA Europa League 2025/2026 ya tiene a sus cuatro mejores equipos, y los cruces prometen ser batallas tácticas de alto nivel.

Por un lado, el Braga-Friburgo es la cita de los matagigantes. El Sporting de Braga llega a esta instancia con la moral por las nubes tras su épica remontada ante el Real Betis. El conjunto luso, liderado por un Ricardo Horta estelar, ha demostrado que su Estadio Municipal de Braga es un fortín. Además, su capacidad para revertir marcadores adversos los convierte en el rival más impredecible de las semifinales.

La afición de Friiburgo, siempre leal. AFP

Por su parte, el Friburgo accede tras una eliminatoria impecable contra el Celta de Vigo. El equipo alemán ha destacado por su solidez defensiva y una pegada letal en las transiciones, habiendo superado previamente al Genk con goleadas contundentes. La ida se jugará en Portugal, pero la vuelta en el Europa-Park Stadion podría ser la clave para los de la Selva Negra.

Por otra parte, habrá derbi británico en Europa League, pues la otra llave nos regala un enfrentamiento con aroma a Premier. El Aston Villa, máximo favorito en las apuestas tras destrozar al Bolonia con un marcador global de 7-1, busca confirmar su hegemonía. Con un Ollie Watkins en estado de gracia, los Villanos son el equipo a batir.

El Nottingham Forest, por otro lado, es la gran revelación. Tras dejar en el camino al Porto con una victoria sufrida pero merecida en el City Ground, el equipo busca apelar a su mística histórica en competencias europeas. La batalla física en el centro del campo será determinante para decidir quién viaja a la gran final en Estambul.

Los encuentros de ida serán el 30 de abril, en tanto que el 7 de mayo están pactados los compromisos de vuelta Fecha. Primero, el Sporting Braga recibirá al Friburgo en el Estadio Municipal para después ir al Europa-Park Stadion. En tanto, el Nottingham Forest le hará los honores al Aston Villa, que cerrará en el Villa Park.