Kylian Mbappé, listo para la batalla ante el Bayern Munich tras su lesión 

El abandono prematuro del entrenamiento por parte del jugador francés Kylian Mbappé del Real Madrid el domingo generó preocupación entre los fanáticos en cuanto la noticia se esparció, esto ante el miedo de que no pudiera estar listo para enfrentar al Bayern Múnich en el partido de vuelta de los cuartos de final de la Champions League.

El origen de la preocupación se remonta al minuto 88 del partido ante el Girona del pasado viernes, donde el equipo apenas rescató el empate a un gol. En una jugada individual dentro del área, el central del Girona, Vitor Reis, impactó con su codo el rostro del delantero francés, provocándole una herida sangrante en la ceja derecha.

El golpe fue tan severo que Mbappé necesitó tres puntos de sutura, una intervención que el propio jugador mostró con una foto en sus redes sociales.

¿Estará listo Kylian Mbappé para la vuelta de cuartos ante el Bayern Múnich?

A pesar del susto inicial y de haberse ausentado del entrenamiento dominical por precaución, la situación ha sido diferente este lunes con los principales medios españoles reportando la reincorporación de Kylian Mbappé a los entrenamientos.

El atacante galo saltó al campo de entrenamiento con un simple apósito sobre su ceja derecha, descartándose por completo el uso de una máscara protectora, por lo que todo parece listo para que esté presente en el Allianz Arena el miércoles, donde la misión no es sencilla: deben remontar un marcador 2-1 si es que desean avanzar a semifinales.

La presencia de Mbappé para el desequilibrio en el ataque parece ser una de las pocas cartas a las que podrá aspirar un Real Madrid que, en caso de quedar eliminado de la Champions, consumaría una temporada baja luego de tener casi perdido el cetro de LaLiga ante el Barcelona, quienes les aventajan por nueve puntos.

Horario del Bayern Múnich vs Real Madrid

El partido de vuelta de cuartos de final del Bayern Múnich vs Real Madrid se disputará el miércoles 15 de abril a las 13 horas, tiempo del centro de México.