NBA anuncia juego de temporada 2026 en México: Indiana vs Denver

La NBA anunció el juego de temporada regular que se realizará en México en el 2026 donde se enfrentarán los Denver Nuggets y los Indiana Pacers, un encuentro que estará dentro de las primeras semanas del arranque de la campaña 2026-2027.

Con este enfrentamiento, México alcanzará la cifra histórica de 35 partidos de la NBA disputados en su territorio, reafirmando una relación que comenzó en 1992.

¿Cuándo y dónde se jugará el partido de la NBA en México 2026?

El NBA Mexico City Game 2026 se llevará a cabo el próximo sábado 7 de noviembre de 2026 en la Arena CDMX, el escenario que se ha consolidado como la casa de la liga en territorio nacional.

El evento se realizará por tercer año consecutivo en el marco de las festividades del Día de Muertos. La liga ha confirmado que habrá activaciones temáticas, incluyendo una cancha con diseño especial y diversas iniciativas de interacción que fusionarán la cultura mexicana con la intensidad del deporte ráfaga. Estrellas en la duela

La afición mexicana podrá disfrutar de un enfrentamiento de élite. Los Denver Nuggets, campeones en 2023, regresan a México liderados por el tres veces MVP Nikola Jokić y la estrella Jamal Murray. Por otro lado, los Indiana Pacers, actuales campeones de la Conferencia Este, harán su debut histórico en la capital mexicana con figuras de la talla de Tyrese Haliburton, Pascal Siakam e Ivica Zubac.

Cómo comprar los boletos para el partido 2026 de la NBA en México

Para aquellos que buscan asegurar su lugar, la venta de boletos seguirá un calendario específico:

25 y 26 de mayo: Preventa exclusiva para tarjetahabientes de Banco Azteca.

27 y 28 de mayo: Preventa para aficionados registrados en el sitio oficial.

Preventa para aficionados registrados en el sitio oficial. 29 de mayo: Venta al público en general.

El partido será transmitido globalmente a través de ESPN y Disney+.