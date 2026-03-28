Bélgica remonta y humilla a Estados Unidos previo al Mundial 2026

Bélgica remontó y goleó 5-2 a Estados Unidos, sembrando dudas en el conjunto norteamericano que plantó cara a los europeos durante los primeros 45 minutos; el siguiente partido de las Barras y las Estrellas se dará frente a Portugal.

Presentando sus mejores futbolistas en el terreno de juego, Estados Unidos recibió a los Diablos Rojos en el Mercedes-Benz Stadium frente a más de 70,000 espectadores, sin embargo, los primeros minutos fueron de análisis por parte de ambos conjuntos.

Fue durante el tramo final de la primera parte cuando Weston McKennie (1-0 al 39’) puso por delante a los locales y próximos anfitriones de la Copa Mundial de la FIFA, sin embargo, el gusto les duró muy poco, ya que Zeno Debast (45’) igualó los cartones justo antes de marcharse a los vestidores.

Bélgica se enfrentará a México el martes 31 de marzo en el Soldier Field de Chicago. AFP

Bélgica despierta y aplasta a Estados Unidos

Antes de que llegara la ola de cambios, Amadou Onana (53’ 2-1) puso por delante a los europeos, lo que llenó de confianza a Bélgica, yéndose completamente al frente y maniatando a los futbolistas de Estados Unidos que poco a poco fueron dejando su sitio en la cancha.

Charles De Ketelaere (3-1 al 59’) anotó de penal, mientras que Dodi Lukébakio (68’ y 82’) fue el autor de los últimos dos tantos para el 5-1 en favor de Bélgica, sembrando dudas en el proyecto de Mauricio Pochettino a menos de 3 meses de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Finalmente, Bélgica cedió la iniciativa y Patrick Agyemang (87’) puso cifras definitivas al anotar el 5-2 final, maquillando ligeramente la presentación norteamericana.

La Fecha FIFA podría terminar siendo una auténtica pesadilla para Estados Unidos, ya que el martes 31 de marzo se medirán ante Portugal, mientras que Bélgica será rival de la Selección Mexicana luego de que el Tri haya reinaugurado la cancha del Estadio Banorte.

BFG