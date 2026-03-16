Mundial 2026: Nueva playera morada de México estaría prohibida ante Corea del Sur

Además de las tres indumentarias (verde, blanco y negro) con las que estarían los jugadores de campo, se filtró la nueva playera morada que estarían luciendo los porteros de México durante el Mundial 2026.

A poco menos de 3 meses de una nueva edición de la Copa Mundial de la FIFA, trascendió la nueva playera del conjunto Tricolor que estarían utilizando los porteros durante la justa mundialista, misma en la que estarán enfrentado a Sudáfrica, Corea del Sur y una nación europea.

La playera de color morado estaría siendo intercalada con la indumentaria rosa que ya lucen los arqueros en los últimos compromisos amistosos del Tri, misma que cuenta con vivos en colores fosforescentes que hacen recordar a Jorge Campos.

Luciendo dos tonalidades de morado y detalles en verde, blanco y rojo que van desde el escudo, el logo trefoil por parte de Adidas y las franjas que se aprecian desde los hombros hasta las muñecas, así sería la nueva indumentaria que estarían utilizando los cancerberos del Tri durante el Mundial 2026.

La playera morada de México se estaría estrenando en partidos previos al Mundial 2026. X: @Footy_Headlines

Pese a que aún no existe anuncio oficial por parte de la marca que viste a la Selección Mexicana, la indumentaria ya cuenta con precio de venta en establecimientos, sin embargo, aún no existe disponibilidad para loa aficionados que quieran adquirirla.

Su precio sería de $1,699 pesos en versión aficionado manga corta, mientras que la versión oficial de juego (manga larga) costaría $3,199 pesos mexicanos.

Playera morada de México rebasaría los $3,000 pesos

Playera morada de México no se usaría ante Corea del Sur

Cabe señalar que esta nueva indumentaria de color morado -de confirmarse- no estaría habilitada para cada uno de los partidos de México en el Mundial 2026. Una de las exclusiones sería el compromiso ante Corea del Sur.

Sin mayor explicación, Corea del Sur podría estar utilizando su uniforme color morado que se reveló unas cuantas semanas atrás, mismo que fue vinculado con las ARMY’s y cuenta con una estrecha relación con la cultura del país asiático, dejando disponible únicamente la opción de la indumentaria rosa para el arquero azteca.

Será el jueves 18 de junio cuando México y Corea del Sur se enfrenten en el Estadio Akron que ya lució sus nuevas bancas, duelo que representará el segundo para cada uno de estos combinados en el Mundial 2026 y que podría significar el boleto a la siguiente etapa para alguno de ellos. Sin duda alguna, el partido en donde habrá mayor cantidad de combinaciones de cara al futuro inmediato de ambos en la justa mundialista.

BFG