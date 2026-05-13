VIDEO: Jonathan Aranda sigue como líder de producidas pese a espectacular robo

El tijuanense Jonathan Aranda pudo haber conectado un doblete productor de dos carreras con un batazo a lo más profundo del jardín central, pero apareció Daulton Varsho con una atrapada espectacular para robarle el extrabase y convertirlo únicamente en un elevado de sacrificio que impulsó una anotación y colocó, en ese momento, el juego 7-5 para los Rays de Tampa Bay.

A la postre, esa carrera terminó siendo la diferencia en la victoria de los Rays, que derrotaron 7-6 a los Azulejos de Toronto y continúan encendidos al ganar 16 de sus últimos 18 encuentros, consolidándose además con el mejor récord de la Liga Americana con marca de 28-13.

Aranda, quien ha producido 4 carreras en sus últimos dos juegos, llegó ya a 33 impulsadas en la temporada, cifra con la que se mantiene como líder de la Liga Americana, superando por tres a Aaron Judge, de los New York Yankees, su más cercano perseguidor. Además, el mexicano elevó su promedio de bateo a .283.

El batazo de sacrificio del tijuanense llegó en la décima entrada y permitió que anotara Taylor Walls, quien previamente había impulsado al corredor automático con sencillo para romper el empate. Tampa Bay todavía agregó una carrera más antes de soportar la reacción final de Toronto.

Por los Azulejos, el catcher sonorense Brandon Valenzuela se fue en blanco en 3 turnos legales, aunque negoció una base por bolas. El mexicano dejó su promedio de bateo en .225.

El encuentro parecía controlado por Tampa Bay luego de tomar ventaja de 5-0, pero Toronto reaccionó con fuerza en la séptima entrada frente al bullpen visitante. El venezolano Jesús Sánchez conectó doble productor, después George Springer remolcó otra y posteriormente Yohendrick Piñango pegó doblete de dos carreras para empatar momentáneamente el duelo.

El abridor de los Rays, Shane McClanahan, tuvo otra sólida actuación al trabajar cinco entradas en blanco, permitir apenas un hit y ponchar a 7 rivales, además de extender a 21 entradas y dos tercios su racha sin aceptar carrera.

Tampa Bay terminó asegurando la victoria pese a una última carrera de Toronto en la décima entrada y consiguió así su sexta serie consecutiva ganada.