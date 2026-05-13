‘Cruz Azul está curado de espanto’; Javier Alarcón ve una ventaja sobre Chivas

El tema de la ‘localía’ en el Estadio Banorte para el duelo entre Cruz Azul y Chivas, desató una serie de puntos de vista, pero Javier Alarcón subrayó que el sistema de la venta de boletos desató todas las críticas y lo consideró un fiasco. Sobre quién tendrá más aficionados en las gradas, el periodista señaló que los dirigidos por Joel Huiqui ya están curados de espanto porque han sido locales en varios estadios.

“La venta de boletos otra vez todas las críticas, un fiasco, no sé qué número de aficionados se metieron, y por un error del sistema empezaron a comprar boletos de 100 pesos. No está sirviendo este sistema.

Javier Alarcón consideró que el sistema de venta de boletos, es un fiasco Mexsport

"Más que el tema del público, Cruz Azul está curado de espanto, ha sido migrante. En CU la gente lo fue a apoyar, ahora en Puebla, luego en Ciudad de los Deportes”, mencionó Javier Alarcón.

Asimismo, consideró que más allá del tema de los aficionados, hay un factor que le favorece a Cruz Azul para el juego de vuelta, y es jugar en la cancha del Estadio Jalisco.

“El tema de la cancha es un tema que favorece a Cruz Azul, le hubiera perjudicado más jugar en el Akron que en el Jalisco, porque, aunque Chivas ha jugado toda su vida en el Jalisco, Cruz Azul acaba de jugar ahí, la cancha del Akron se volvió una fortaleza importante para el Guadalajara”, destacó.

Para el juego de vuelta en el Estadio Jalisco, Chivas anunció que habrá lleno. A las 8 de la noche se puso en marcha la venta de boletos para el público general y minutos más tarde, anunció que ya se habían agotado las localidades.

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