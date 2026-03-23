México Vs Portugal: Día, horario y todos los canales de TV y streaming

Sin la presencia de Cristiano Ronaldo por lesión, México recibirá a Portugal este sábado 28 de marzo en la cancha del Estadio Azteca para reinaugurar el Coloso de Santa Úrsula luego de prácticamente 2 años en remodelación; conoce el horario del partido y las distintas alternativas para verlo EN VIVO.

Siendo uno de los partidos imperdibles de esta Fecha FIFA, la Selección Mexicana volverá a la actividad y vivirá una de sus últimas pruebas de cara al Mundial 2026, justa en la que debutará el próximo jueves 11 de junio frente a Sudáfrica.

En este compromiso, los nombres como Álvaro Fidalgo, Julián Quiñones y Obed Vargas resaltan en la convocatoria del Tri, quienes podrían contar con su último chance para convencer a Javier Aguirre y convertirse en uno de los 26 futbolistas que conformen la lista final del Tri para el Mundial 2026.

Tras la Fecha FIFA de marzo, México aún afrontará 3 partidos amistosos más previo al Mundial 2026. Mexsport

Los boletos para el México Vs Portugal se encuentran agotados, sin embargo, aún podrían adquirirse las entradas mediante reventa oficial, misma que ha sufrido una caída en sus precios debido a la ausencia de Cristiano Ronaldo.

Todos los detalles para ver EN VIVO el México Vs Portugal

En una de las últimas pruebas para Javier Aguirre y compañía, México recibirá a Portugal en la cancha del Estadio Azteca luego de prácticamente 2 años en los que el recinto ha estado en remodelación de cara al Mundial 2026.

Esta es toda la información del partido que debes conocer:

Día: sábado 28 de marzo, 2026.

Horario: 19:00 horas, tiempo del Centro de la Ciudad de México.

Canales de TV: Canal 5, Azteca 7 y TUDN.

Alternativas por streaming: IzziGo, Sky+, Vix y Vix Premium.

* Además, podrás seguir toda la cobertura del México Vs Portugal a través de Imagen Deportes.

Una vez finalizado el compromiso, la Selección Mexicana regresará a concentrar en el Centro de Alto Rendimiento para días más tarde viajar a Estados Unidos y enfrentar a Bélgica en el Soldier Field de Chicago, compromiso que está pactado para disputarse el martes 31 de marzo.

BFG