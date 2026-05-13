NBA House México 2026: Dónde y cuándo será el evento de las Finales

La National Basketball Association (NBA) confirmó que la NBA House volverá a la Ciudad de México para celebrar las Finales de 2026 instalando en el evento en una de las zonas más visitadas de la Ciudad de México.

Los asistentes podrán participar en diversas dinámicas interactivas diseñadas para todas las edades, que incluyen áreas de juegos, zonas para fanáticos y encuentros con exjugadores de la NBA.

Además, se organizarán fiestas de visualización en directo para los Juegos 1, 2 y 3 de la serie final, permitiendo a la comunidad disfrutar de la disputa por el trofeo Larry O'Brien en un ambiente festivo.

Por la parte del entretenimiento estará encabezado por "The Pacemates", el grupo de baile de los Indiana Pacers, y su mascota "Boomer".

¿Dónde y cuándo será NBA House 2026?

Por primera ocasión, este evento de inmersión se instalará en Aztlán Feria de Chapultepec, ubicado en la segunda sección del Bosque de Chapultepec.

El recinto se transformará del 3 al 8 de junio en el epicentro del baloncesto para los seguidores locales. La entrada será completamente gratuita.

Aunque el evento será gratuito, los interesados deben realizar un registro sin costo en el sitio NBAHouse.com.mx, donde se detallará la programación completa en las siguientes semanas.

Raúl Zárraga, responsable de operaciones de la liga en Latinoamérica y Canadá, destacó la relevancia de este proyecto para estrechar lazos con los aficionados en un punto geográfico tan representativo como Chapultepec. De acuerdo con el directivo, este espacio permite a los seguidores celebrar la unión entre el deporte y el espectáculo en el periodo más determinante de la temporada.

Esta representa la tercera edición de la NBA House en territorio mexicano. Durante 2026, el concepto también se extenderá a mercados internacionales como Australia, Brasil, Canadá e India, sumándose a una lista de sedes como Alemania, China, Francia y Japón.