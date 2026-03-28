Cristiano Ronaldo lanza mensaje rumbo al México vs Portugal en el Estadio Banorte

En medio de su ausencia, Cristiano Ronaldo apareció en redes sociales y volvió a colocarse en el centro de la conversación rumbo al duelo entre la Selección Mexicana y Portugal, con un mensaje breve, pero suficiente para encender la expectativa.

El delantero del Al Nassr, quien no realizará el viaje a México por una lesión reciente, compartió una publicación de la Federación Portuguesa de Futbol en la que se anuncia el partido amistoso ante el Tricolor, acompañándola únicamente con una palabra: “Força”.

El gesto, aunque simple, no pasó desapercibido. En un contexto donde su ausencia ha sido uno de los temas principales en la previa del encuentro, el mensaje fue interpretado como una señal de respaldo a su selección, pero también como un recordatorio del peso mediático que mantiene incluso fuera de la cancha.

La publicación llega en la antesala de un partido que marcará la reapertura del Estadio Banorte, a solo 3 meses del arranque de la Copa del Mundo 2026, y que había generado una alta expectativa entre los aficionados mexicanos, en gran parte por la posibilidad de ver a Cristiano Ronaldo en vivo.

Su ausencia modificó el enfoque del evento, pero no disminuyó el interés. Desde el anuncio del partido, el portugués fue el principal atractivo, impulsando la venta de boletos y elevando la conversación alrededor del encuentro. Ahora, con su mensaje, vuelve a influir en la narrativa, aunque desde la distancia.

Mientras tanto, la Selección Mexicana se prepara para encarar el compromiso como parte de su proceso rumbo al Mundial, frente a un combinado portugués que, pese a la baja de su máxima figura, mantiene una base competitiva.

En ese contexto, el “Força” de Cristiano Ronaldo funciona como un eco que acompaña el partido. No estará en la cancha del Estadio Banorte, pero su presencia —aunque sea digital— sigue marcando el pulso de un duelo que, desde su anuncio, gira en torno a su figura.