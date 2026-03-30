Nueva zona con problemas en el Estadio Banorte; pagaron $1,700

La polémica que rodea al Estadio Banorte tras su reinauguración se mantiene luego de que un aficionado mostrara una nueva zona –además de la primera fila- que tiene una visibilidad limitada; se ubica en general a la altura del tiro de esquina.

El pasado sábado 28 de marzo, el Estadio Banorte volvió a abrir sus puertas para el partido entre México y Portugal, mismo en el que igualaron 0-0. Pese al júbilo que se vivió en un inicio, los accesos se convirtieron en un auténtico dolor de cabeza para los aficionados.

Panorámica del Estadio Banorte durante el México Vs Portugal desde la zona de los nuevos palcos de transmisión. Mexsport

Las primeras quejas de los seguidores llegaron desde la primera fila, ya que quienes se ubicaban detrás de cada una de las porterías, no podían ver absolutamente nada del terreno de juego, debido a la publicidad y los periodistas que se encontraban frente a ellos.

No todo fue miel sobre hojuelas y, con la presencia de figuras, la entonación del Cielito lindo en el medio tiempo y el grito homofóbico durante los últimos minutos del compromiso, otra más de las zonas se vio afectada por la poca visibilidad.

Ubicado en la cabecera norte a la altura del tiro de esquina, uno de los sitios más económicos para ver un partido en el Estadio Banorte presentó de nueva cuenta problemas, ya que se delimitó otra de las zonas, ocasionando que el campo de visión para los seguidores que se encuentran en las primeras filas de dicho sitio, no pudieran ver prácticamente nada.

Así fue la experiencia compartida por uno de los aficionados que se hizo presente en el México Vs Portugal, mismo que pagó $1,700 pesos por este sitio en la boletera oficial:

Por supuesto, el Estadio Banorte no se ha pronunciado respecto a estas quejas –ni se espera que lo realice de manera oficial- sin embargo, este es uno de los puntos que podrían llegar a modificarse de cara al Mundial 2026.

BFG