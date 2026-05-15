América femenil acaricia sexto subcampeonato tras 'oso' garrafal

América perdió 1-0 ante Rayadas en la Final de ida correspondiente al Clausura 2026 de la Liga MX Femenil, donde Isa Haas contó con la oportunidad de empatar en el tiempo de compensación, sin embargo, un oso garrafal en el área chica, le impidió igualar el marcador en el Gigante de Acero; de no levantar el título, será la sexta ocasión en la que las Águilas suman un subcampeonato.

Con gol de Alice Soto al 24’, Rayadas tomó la ventaja en la eliminatoria ante unas Águilas que terminaron como líderes del Clausura 2026 y alcanzaron su tercera final consecutiva en la Liga MX Femenil, sin embargo, el sabor amargo de caer en una Final podría volver a presentarse.

Tras un tiro de esquina desde la punta de la derecha en el minuto 90+2, Isa Haas aprovechó una peinada y terminó a 3 metros de la línea de gol, buscando reventar las redes con un potente disparo… mismo que terminó marchándose por un costado de la meta defendida por Paola Manrique y protagonizando una de las peores fallas en el Clausura 2026.

De no terminar con el título en sus vitrinas, América femenil estará sufriendo su sexto subcampeonato en la historia, 5 perdidos tras el último cetro obtenido y 3 al hilo en la Liga MX Femenil: Clausura 2025, Apertura 2025 y Clausura 2026.

Todas las Finales perdidas de América en Liga MX Femenil

Este Clausura 2026 es la novena participación de América en una Final de Liga MX Femenil coronándose en dos ocasiones (Apertura 2018 y Clausura 2023) y dejando escapar el cetro en 5 oportunidades más:

Apertura 2022 / Tigres 3-0 América.

Apertura 2023 / Tigres 3-0 América.

Clausura 2024 / Rayadas 2(4)-(3)2 América.

Clausura 2025 / Pachuca 3-2 América.

Apertura 2025 / Tigres 4-3 América.

*Clausura 2026 / Rayadas 1-0 América (con el partido de vuelta a disputarse este domingo 17 de mayo a las 12:00 horas, tiempo de la CDMX).

* De igualar en el global, habrá Tiempos Extra y tanda de penales para definir a las campeonas.

Tigres es el equipo con más títulos en la Liga MX Femenil, sumando 7 hasta el Clausura 2026. Mexsport

BFG