‘No me hago el mártir’: Memo Ochoa se defiende de las críticas

Las críticas no merman a Guillermo Ochoa. El guardameta de 40 años tiene de escudo su veteranía y los logros en su carrera, para replicar los cuestionamientos de un sexto llamado a una Copa del Mundo.

“Creo que primero es la responsabilidad, no es algo que me haya regalado, mucho trabajo atrás, esfuerzo, sacrificio, no me hago el mártir, pero no es sencillo, no voy a exponer lo que hago para estar acá, el estar acá es una responsabilidad, es bonita, me he ganado, con mi paso por selección, presencia en la cancha, a los chicos, contagiarle estas ganas por el deseo de estar en la selección, poder estar en un Mundial, que vean que estoy trabajando y luchando para estar en la lista final”, explicó el guardameta del Limassol de Chipre.

Memo Ochoa espera mostrarles el entusiasmo a los jóvenes Mexsport

Previo al entrenamiento de este viernes con la Selección Mexicana, en el Centro de Alto Rendimiento (CAR), Memo Ochoa reflexionó sobre el legado futbolístico, con dos ciclos en Europa.

“Complementa y como experiencia, estando en México había cosas para crecer, no las tenía en México, irme a Europa me hizo cambiar hábitos, creencias de un futbolista, eso creo que me ayudó a mantenerme, es tratar de mostrarle a los chicos el entusiasmo, el día a día, que es constante, de crecimiento, no hay que dar nada por sentado, estar preparado para un minuto o 90 en la cancha”.

Aunque la ambición de titularidad no la pierde, Guillermo Ochoa es respetuoso de las decisiones y plan de trabajo del seleccionador Javier Aguirre rumbo al debut de México en el Mundial 2026 (11 de junio vs Sudáfrica, en el Estadio Ciudad de México).

“No porque haya jugado (cuatro mundiales) vaya a significar que Javier decida que me tiene que poner, para nada, me lo tengo que ganar, durante el entrenamiento o los amistosos, a día de hoy pocos se acuerdan de los amistosos, se acuerdan de la Copa del Mundo, debo estar listo siempre, no nada más yo, todos los que estemos, tenemos que aportar, no hay que pedir ni exigir, es aportar, la única forma es estando bien física y mentalmente, si decide que esté, estaré, espero jugar, si decide que no estoy listo para el 11, pues apoyar, es importante para la selección, el futbol mexicano, debemos estar todos unidos”.

Memo Ochoa afirmó que se tiene que ganar un lugar en la Selección Mexicana Mexsport

Sobre la concentración de larga duración en el CAR, una medida de ‘El Vasco’ Aguirre para una mejor preparación mundialista y para los duelos amistosos previos (Ghana, Australia y Serbia), el experimentado guardameta respaldó el proceso.

“De entrada es una etapa distinta, conforme a la edad, distinta, de intensidad, pero cada entrenamiento es con la misma ilusión, cuando eres chico, vas descubriendo, la primera fue eso, descubrir el CAR, llegar, charlas de la FIFA, fotos, muchas cosas, actualmente, ilusionados, de entrada, no es sencillo estar tanto tiempo, tan regular en selección, no es fácil, pero ilusionado como la primera vez.

“Estoy bastante tranquilo, la gente que me conoce, que sabe de mí, el día a día, mi trabajo, los que toman las decisiones, son las importantes, hay cosas que no están en mis manos, no lo controlo eso, pero sí en la cancha, lo que puedo aportar, gracias a eso, tengo una carrera longeva, constante, como futbolista es lo importante”, añadió Memo Ochoa, quien sumará su sexto llamado a un Mundial.