El mensaje de Arbeloa sobre Mbappé que estremece

Un nuevo capítulo se sumó a la tensa relación que mantienen Álvaro Arbeloa y Kylian Mbappé. Un mensaje que publicó el técnico un 30 de junio de 2018 se volvió viral, debido al contenido, en el que hace referencia al futbolista francés tras una actuación en el Mundial de Rusia.

“Mbappé es como el joven Luke Skywalker. Sabes que tarde o temprano dominará el mundo. ¡Es una bestia!”, publicó Álvaro Arbeloa en aquella ocasión en la ahora red social ‘X’.

El mensaje de Arbeloa de 2018 sobre Mbappé AFP

En ese entonces, Mbappé tenía 19 años y acababa de dar una exhibición en el duelo contra Argentina, lo que generó buenas sensaciones en el mundo. Posteriormente, el PSG firmó al futbolista por 180 millones de euros. Por su parte, Álvaro Arbeloa tenía dos años de haberse retirado.

La relación entre Arbeloa y Mbappé subió de tensión por los comentarios que hicieron. El francés reveló que estaba listo para ser titular ante el Real Oviedo, pero el técnico fue el que tomó la decisión final y le comunicó que era el cuarto delantero del Real Madrid.

“Estoy bien. Estoy muy bien, al 100 por ciento. No he jugado porque el míster me ha dicho que para él soy el cuarto delantero de la plantilla, por detrás de Mastantuono, Vini y Gonzalo. Al final lo acepto y juego el tiempo que tengo para jugar. Pienso que juego bien, hemos jugado bien y hemos ganado. Es importante ganar en casa y siempre ser positivo”, dijo Mbappé.

Mbappé reveló lo que le dijo Arbeloa, de ser el cuarto delantero del Real Madrid AFP

Por su parte, Álvaro Arbeloa señaló que, al parecer, Mbappé no le habrá entendido a lo que le quiso decir y rechazó los comentarios sobre el cuarto delantero.

“Ya me gustaría tener cuatro delanteros, pero no, no sé qué decirte, porque ni tengo cuatro delanteros, ni le he dicho semejante frase, no me habrá entendido bien o no sé bien qué decirte porque en ningún momento le puedo decir que es el cuarto delantero”, dijo.

Arbeloa descartó que tenga algún problema con alguien y entiende que los jugadores que no tengan minutos, no estén contentos. El técnico lanzó otra frase “picante”.

“Mientras esté yo en esta silla, yo voy a decidir quién juega y quién no juega, a mí me da igual cómo se llamen. Si les parece bien, bien, y si no, que esperen al siguiente”, indicó.