Estados Unidos advierte que El Niño tiene 82% de posibilidades de desarrollarse en julio

El Centro de Predicción Climática de Estados Unidos (CPC) informó que existe una probabilidad del 82% de que El Niño se desarrolle entre mayo y julio de este año. Además, se espera que el fenómeno continúe durante el invierno boreal, con un 96% de probabilidad de persistencia entre diciembre de 2026 y febrero de 2027.

Aunque la confianza en la aparición de El Niño ha aumentado respecto al mes pasado, el CPC subrayó que aún hay incertidumbre sobre su intensidad máxima, ya que ninguna categoría de intensidad supera el 37% de probabilidad.

¿Qué es El Niño?

El Niño es un fenómeno climático caracterizado por el calentamiento anómalo de la superficie del océano Pacífico tropical central y oriental. Este aumento de temperatura altera los patrones de circulación atmosférica y puede provocar inundaciones, sequías e impactos directos en la agricultura al modificar la disponibilidad del agua.

Cuando el sistema climático conocido como ENOS (El Niño-Oscilación del Sur) se encuentra en estado neutro, las temperaturas del mar se mantienen en torno a la media, lo que genera un clima más estable y favorece mejores rendimientos agrícolas.

Proyecciones de intensidad

El especialista Kyle Tapley, de WeatherDesk (Vaisala Xweather), señaló que este año podría desarrollarse un El Niño intenso, alcanzando su nivel máximo hacia finales del verano boreal. Según Tapley, la correlación más fuerte entre El Niño y los patrones climáticos se observa en el sudeste asiático y Australia, donde las precipitaciones por debajo de lo normal suelen reducir la producción de aceite de palma y trigo, respectivamente.

Impacto esperado en Asia y el suministro de alimentos

Las previsiones apuntan a que el fenómeno podría convertirse en el más intenso de la última década, generando un clima más cálido y seco en gran parte de Asia durante la segunda mitad de 2026. Esto tendría consecuencias directas en el suministro de alimentos:

Arroz: los agricultores asiáticos están reduciendo la siembra debido al alto costo de insumos y a los riesgos asociados con El Niño.

Aceite de palma crudo: la producción en Indonesia podría caer hasta en 2 millones de toneladas respecto a 2025, debido al clima seco y al encarecimiento de fertilizantes provocado por la guerra en Oriente Medio.

Trigo: la menor precipitación en Australia afectaría la producción, reduciendo la oferta global.

La combinación de sequías, escasez de fertilizantes y altos costos de combustible amenaza con agravar la crisis alimentaria en la región, en un contexto ya tensionado por conflictos internacionales.

La oficina meteorológica de Japón también informó que hay un 90% de probabilidades de que El Niño se produzca antes del verano boreal, reforzando las proyecciones del CPC estadounidense.

Con información de Reuters.