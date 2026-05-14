FIFA toma el control: a partir de hoy, díganle Estadio Ciudad de México

La FIFA tomó el control del Coloso de Santa Úrsula tras 18 meses de remodelación. Este jueves, se anunció la entrega formal al máximo organismo del futbol, por lo que a partir de este jueves 14 de mayo de 2026 y durante el Mundial, se llamará Estadio Ciudad de México.

La operación del Estadio y su comunicación correrá a través de FIFA y sus cuentas oficiales.

Este jueves 14 de mayo de 2026, se realizó la entrega formal del Estadio a FIFA Mexsport

LOS ASPECTOS QUE SE RENOVARON EN EL ESTADIO CIUDAD DE MÉXICO, FUERON LOS SIGUIENTES:

- Renovación de la cancha con sistema híbrido de pasto natural, succión de agua e inyección de aire.

- Nuevos espacios de esparcimiento con más de 12 mil metros cuadrados y ‘hospitality zones’.

El mayor cambio en el Estadio Ciudad de México fue la renovación de la cancha Mexsport

- Nuevo sistema de audio: más de 300 bocinas nuevas.

- Nuevo sistema de video: 2 nuevas pantallas gigantes y más de dos mil metros cuadrados de pantallas LED, tanto al exterior como al interior del recinto.

- Conexión gratuita a internet para todos los asistentes: 40 kms de fibra óptica y más de 1000 puntos de acceso WiFi.

El Cruz Azul vs Chivas, ida de las semifinales del Clausura 2026 de la Liga MX, fue el último partido que albergó el Estadio previo al Mundial 2026 Mexsport

“Les deseamos la mejor de la suerte a la FIFA, en este evento que lleva preparando años. Sobre todo, les deseamos éxito a todas las selecciones nacionales que jugarán en nuestra cancha, en particular a nuestra selección, la de México”, expresó Controladora Deportiva Águilas.

El último partido que albergó el Estadio Banorte fue la ida de las semifinales del Clausura 2026 de la Liga MX entre Cruz Azul y Chivas, que dejó un empate 2-2.