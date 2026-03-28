Aficionados se le voltean al Tri: Lanzan grito homofóbico y les corean el 'ole'

Ante la presencia de Gianni Infantino, presidente de la FIFA, aficionados de México se le voltearon al Tri durante los últimos minutos y le comenzaron a corear el ole en favor de Portugal, además de lanzar el grito homofóbico en contra de Raúl Tala Rangel.

El sonido local trató de cubrir el enojo de un aficionado molesto -sin razón alguna- mismo que fue criticado por los analistas debido a la crítica desproporcionada ante los seguidores que llenaron las tribunas del Estadio Banorte.

Así fue como se escuchó el “ehhhh pu**” en contra del portero mexicano:

Fue hasta en tres ocasiones donde la afición se hizo sentir con el grito que desde el Mundial de Rusia 2018 quedó total y completamente prohibido por FIFA, mismo que le ha costado un sinfín de multas económicas.

La respuesta por parte de los jugadores mexicanos no se notó en el terreno de juego, sin embargo, Rafa Márquez fue uno de los que realizó un gesto de desaprobación total luego de este detalle que podría costarle caro al Tri en caso de repetirse, sea en un amistoso o durante la Copa Mundial de la FIFA.

Pese a lo ocurrido, Iván Barton -central del partido- no suspendió el partido para aplicar el protocolo homofóbico que estipula FIFA y, una vez silbando el final del compromiso, la afición despidió entre abucheos a la Selección Mexicana, misma que encarará su siguiente compromiso el martes 31 de marzo ante Bélgica.

Me quedo tranquilo. Entiendo que querían ver goles pero sabíamos que era un rival complicado que es campeón de Europa”, mencionó ‘Tala’ Rangel una vez finalizado el compromiso.

El siguiente partido de la Selección Mexicana en el Estadio Banorte será hasta el jueves 11 de junio cuando se midan a Sudáfrica e inauguren por octava ocasión una Copa Mundial de la FIFA, mientras tanto, el Coloso de Santa Úrsula estaría recibiendo algunos compromisos de América y Cruz Azul en este lapso.

Más de 80,000 aficionados se hicieron presentes en el Estadio Banorte para la reinaugiración ante Portugal. Mexsport

BFG