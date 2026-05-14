Retornan familias desplazadas a Chilapa, Guerrero, confirma Gobernación

Las familias desplazadas por la violencia en comunidades de Chilapa de Álvarez comenzaron el retorno a sus hogares con acompañamiento del Gobierno federal y autoridades estatales, informó la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez.

A través de redes sociales, la titular de la Secretaría de Gobernación confirmó el inicio del regreso de habitantes desplazados y destacó la participación coordinada de distintas instituciones de seguridad y atención social.

Con apoyo del Gobierno de México, las familias desplazadas en Chilapa, Guerrero, comienzan el retorno a sus comunidades”, escribió la funcionaria federal.

El anuncio se produce después de una gira realizada por autoridades federales y estatales en las comunidades de Alcozacán y Coatzingo, donde permanecían resguardadas varias familias afectadas por la violencia y los conflictos en la región.

Rosa Icela Rodríguez y Evelyn Salgado recorren comunidades

Por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, Rosa Icela Rodríguez y la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, encabezaron reuniones y recorridos en las localidades afectadas para escuchar directamente las demandas de la población.

Durante la visita también participaron integrantes de la Mesa de Paz estatal y mandos militares y de seguridad federal.

En el encuentro con habitantes desplazados, las autoridades reiteraron que el diálogo y la construcción de acuerdos serán la principal vía para resolver el conflicto y garantizar condiciones de seguridad en la zona.

Desde el Gobierno de México creemos firmemente que la resolución de los conflictos entre personas, comunidades y autoridades debe construirse siempre a través de la concertación, el entendimiento y la búsqueda de acuerdos”, expresó Rosa Icela Rodríguez.

Se establecerá un corredor seguro

Como parte de los compromisos alcanzados con las comunidades, el Gobierno federal anunció el establecimiento de un corredor seguro que permita a las familias acceder a víveres, atención médica y servicios básicos mientras se estabiliza la situación en la región.

Además, se acordó restablecer las Bases de Operaciones Interinstitucionales con participación de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y corporaciones de seguridad estatales.

Las autoridades también informaron que brigadas de programas sociales llegarán a la zona para facilitar el acceso a apoyos de bienestar y atención gubernamental.

Entre las acciones previstas destacan la realización de ferias de servicios, jornadas de trámites y el despliegue del Tianguis del Bienestar a partir de la próxima semana.

El Gobierno propone una mesa de diálogo

Uno de los principales planteamientos realizados durante la visita fue la instalación de una mesa de diálogo entre comisarios ejidales y representantes de los gobiernos federal y estatal.

La intención es construir acuerdos duraderos que permitan disminuir tensiones comunitarias y garantizar condiciones de convivencia y seguridad en la región de Chilapa.

“Para el Gobierno de México es fundamental mantener abiertos estos puentes de comunicación, porque estamos convencidos de que el diálogo permanente ayuda a resolver los conflictos y también a preservar la paz”, sostuvo la titular de Gobernación.

La funcionaria insistió en que la violencia no puede ser el mecanismo para resolver diferencias sociales o territoriales.

“La violencia nunca será el camino. El camino es el diálogo, la construcción de acuerdos y la presencia responsable del Estado para acompañar a las comunidades y garantizar condiciones de paz, seguridad y dignidad para todas y todos”, declaró.

Participaron mandos militares, autoridades estatales y derechos humanos

En las reuniones participaron representantes de diversas instituciones federales y estatales, entre ellos el comandante de la Novena Región Militar, general José Roberto Flores Montes de Oca; el comandante de la Octava Región Naval, Martín Enrique Barney; y el coordinador estatal de la Guardia Nacional, Óscar García.

También estuvieron presentes funcionarios de seguridad, representantes de derechos humanos, autoridades de salud y responsables de programas sociales.

La presencia de mandos militares y civiles forma parte de la estrategia federal para atender el desplazamiento forzado en zonas de conflicto en Guerrero, uno de los estados con mayores índices de violencia comunitaria y presencia de grupos armados.

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