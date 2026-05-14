Valle de México y estados afectados en 2025 tendrán nuevas obras antiinundaciones: Conagua

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) anunció este jueves 14 de mayo una serie de obras estratégicas para prevenir inundaciones en la Zona Metropolitana del Valle de México y en diversas entidades del país afectadas por las lluvias registradas en 2025.

La iniciativa fue dada a conocer en el marco de la conferencia mañanera de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo. Dicho proyecto contempla acciones de desazolve, ampliación de infraestructura hidráulica y optimización de sistemas de drenaje, con una inversión nacional de aproximadamente 11 mil 972 millones de pesos.

Durante la presentación del programa, el titular de la dependencia, Efraín Morales López, explicó que los trabajos se desarrollan de manera coordinada con autoridades de la Ciudad de México y del Estado de México, particularmente en zonas históricamente vulnerables a inundaciones.

Las principales intervenciones se concentran en la alcaldía Iztapalapa, perteneciente a la capital del país, así como en los municipios mexiquenses de Nezahualcóyotl y Los Reyes La Paz, donde cada temporada de lluvias provoca severas afectaciones a miles de familias.

Las principales intervenciones se concentran en la alcaldía Iztapalapa, así como en los municipios de Nezahualcóyotl y Los Reyes La Paz. Pavel Jurado

¿Qué acciones se realizarán?

Entre las acciones prioritarias destaca el desazolve de 19 ríos y cuerpos de agua, además de la optimización del sistema de drenaje en la región metropolitana. También se contempla la ampliación de la capacidad de almacenamiento y conducción de importantes infraestructuras hidráulicas.

Uno de los proyectos más relevantes es la ampliación de la Laguna El Salado, cuya capacidad pasará de 300 mil a 400 mil metros cúbicos, lo que permitirá captar una mayor cantidad de agua pluvial y reducir riesgos de desbordamientos en la zona oriente del Valle de México.

Asimismo, el Colector Tezontongo incrementará su capacidad en 4 mil litros por segundo, mientras que el Colector Los Pinos aumentará en 3 mil litros por segundo. En el caso del Colector Carmelo Pérez, se informó que contará con una capacidad total de 20 mil litros por segundo.

Por otro lado, el Cárcamo de Bombeo Bordo de Xochiaca alcanzará una capacidad de desalojo de 16 mil litros por segundo, reforzando la capacidad de respuesta ante precipitaciones intensas. También se realizarán trabajos de ampliación de cauces en la Laguna Churubusco.

Mantenimiento a equipos de bombeo

El funcionario federal detalló que parte de los recursos se destinaron a la modernización y mantenimiento de los equipos de bombeo encargados de desalojar el agua de la capital del país y del Estado de México.

Se realizó la optimización del sistema de drenaje del Valle de México; en este caso, se llevaron a cabo acciones sobre todo para dar mantenimiento a los equipos de bombeo que desalojan el agua de la Ciudad y del Estado de México. Se invirtieron 300 millones, estamos hablando de más de 60 equipos”, explicó.

Las autoridades estiman que los trabajos permitirán mejorar la capacidad de respuesta ante lluvias intensas en zonas urbanas y rurales. Especial IA / Fernando Dávila

Obras en Hidalgo y Veracruz

Además de las acciones en el centro del país, Conagua informó sobre diversos proyectos de reconstrucción y protección hidráulica en estados afectados por las lluvias torrenciales de este año, particularmente en Hidalgo y Veracruz.

En el municipio de Huehuetla se desarrolla el Plan de Reconstrucción del Río Pantepec, el cual contempla el desazolve de 3.3 kilómetros del cauce, obras de protección con gavión en 1.2 kilómetros y la reconstrucción de 500 metros de muros de concreto. La inversión destinada para estas acciones asciende a 334 millones de pesos.

Mientras tanto, en los municipios de Poza Rica y Álamo Temapache se ejecuta el Plan de Reconstrucción de los ríos Cazones y Pantepec, considerado uno de los proyectos hidráulicos más ambiciosos de la región.

Las obras incluyen la construcción de un nuevo bordo de 2.1 kilómetros, la sobreelevación de bordos en 2.6 kilómetros, la reubicación de estructuras de contención en 3.2 kilómetros y el desazolve del río Cazones en un tramo de 8 kilómetros. Además, se contempla la habilitación de espacios públicos en una extensión de 6.9 kilómetros. Para este proyecto, el gobierno federal destinó una inversión de mil 547 millones de pesos.

Durante el anuncio, Efraín Morales reiteró que el objetivo principal de estas obras es reducir riesgos para la población y evitar pérdidas materiales ante fenómenos hidrometeorológicos.

La intención, como dijo la residenta Sheinbaum, es que la gente no vea afectado su patrimonio y no se vea en riesgo”, señaló el titular de Conagua, quien aseguró que las obras forman parte de una estrategia nacional más amplia para fortalecer la infraestructura hidráulica del país.

Las autoridades estiman que los trabajos permitirán mejorar la capacidad de respuesta ante lluvias intensas en zonas urbanas y rurales, además de disminuir afectaciones a viviendas, vialidades y servicios públicos durante la próxima temporada de precipitaciones.

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