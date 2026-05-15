"Puedo verme en el Barcelona": Israel Reyes aspira a los mejores clubes de Europa

El paseo por Italia aclaró la mente de Israel Reyes. Aunque la prioridad es llegar a tope con la Selección Mexicana al Mundial 2026, el defensa se siente en su mejor versión para dar el salto con los mejores clubes de Europa, luego del acercamiento de la Roma.

“Puedo verme en el Barcelona, sería increíble, pero tengo que esperar. Sobre ir a Italia, bueno, estoy abierto, Johan lo ha hecho bien (en Genoa)”, dijo el defensa previo al entrenamiento con la Selección Mexicana.

Tras romper filas con el América al finalizar la fase regular del Clausura 2026, se filtró el seguimiento de equipos relevantes por Israel Reyes, de los cuales, destaca el AS Roma.

“Lo creo, confío en que se dará, Italia es competitiva y física, me haría mejorar, no sé, tantas cosas que estoy trabajando, confiando en lo mejor para mi carrera, el Mundial es mi meta, lo que pase después, pasará” , añadió desde el Centro de Alto Rendimiento (CAR).

El jugador procedente del América fue cuestionado sobre su comodidad en el esquema de Javier Aguirre, luego de desempeñarse como central y lateral en la Liga MX, incluso de contención en sus anteriores clubes (Puebla y fuerzas básicas del Atlas).

“Es curioso porque en este proceso, con Javier, algún momento me ha tocado de central, de lateral, sacar el balón, creo que es la idea de Javier, se me ha acomodado esa posición, quedo como central, pero al final de cuentas estoy en esas dos, es lo que se ve últimamente, no han estado los compañeros de Europa y soy central o lateral como Portugal; Javier tiene una idea muy clara, creo que el equipo se ve muy bien, me siento muy cómodo, me ha sentado bien de lateral, me ha ayudado, he sido constante”, valoró el defensor de 25 años.

Respecto al ciclo mundialista con Javier Aguirre en la dirección técnica, Israel Reyes reconoció la forma en que el vestidor se ha consolidado.

“Lo hemos hablado entre nosotros, es un grupo muy sano, eso hizo Javier, somos unidos, sanos, una convivencia sana, eso nos ha ayudado mucho dentro del campo, saber que no estas con un compañero, sino con un amigo, implementan cosas que nos ayuda a sentirnos como una familia, una hermandad, es algo que nos ha dejado en claro.

"En este proceso que llevamos, nos han venido bastante bien (los consejos de Aguirre), no es lo mismo defender a un compañero de salón que a tu hermano, se notará en el partido inaugural del mundial (vs Sudáfrica)”, advirtió entusiasta el nacido en Autlán de Navarro, Jalisco, por el sueño mundialista que está por hacer realidad.

Será con la participación de Israel Reyes en el Mundial 2026 que las "novias europeas" se destapen. Al momento no hay ofertas en América, sin embargo, en Alemania y Países Bajos sus servicios han sido ofrecidos por su representante.