¡Como en el barrio! Estadio Banorte es criticado por sus baños

Tras el Cruz Azul Vs Chivas del miércoles 13 de mayo, el Estadio Banorte fue entregado a FIFA para el Mundial 2026, sin embargo, aficionados criticaron el recinto por la forma en la que se encuentran los baños de la explanada.

El Coloso de Santa Úrsula hará historia y se convertirá en el único estadio en el mundo en albergar 3 mundiales en los casi 100 años de historia de la Copa del Mundo de la FIFA.

El jueves 11 de junio es el día clave, ya que el recinto que ha visto coronarse a Pelé (Brasil) y Maradona (Argentina), México recibirá a Sudáfrica ante más de 80 mil espectadores que llenarán las tribunas del inmueble, mismos que en redes sociales publican la actualidad del hoy Estadio Ciudad de México, nombre oficial que llevará durante el certamen.

Mostrando el letrero de “Estadio Banorte” en la parte más alta del inmueble, y las pantallas led que rodean al mismo, se mostró el señalamiento que indica cuál es el baño de hombres y mujeres, mismo que fue hecho en un cartón y con un plumón… tal y como en el barrio.

Por supuesto, se espera que ésta no sea la versión final que se presente una vez que los aficionados mundialistas accedan al histórico Estadio Ciudad de México, ya que FIFA intervendrá en éste y varios detalles más antes de que el balón vuelva a rodar en dicho terreno de juego.

Una vez que concluya el Mundial 2026, América, Cruz Azul y Atlante serán los equipos que estén jugando como locales en el renombrado Estadio Banorte, por lo que la actividad en el recinto será prácticamente inaudita para los siguientes semestres de Liga MX; la Selección Mexicana regresará a disputar eliminatorias rumbo al Mundial 2030 y ahí mismo fungiría como anfitrión.

BFG